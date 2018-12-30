В рассекреченных Латвией архивах КГБ обнаружили имя игуменьи Сергии Дивеевского монастыря Нижегородской епархии РПЦ

В опубликованных документах ранее находили и других священнослужителей.

Как следует из учетной карточки, на которую обратили внимание нижегородские СМИ, с комитетом госбезопасности сотрудничала Конкова Александра. Такое же имя носит в миру и игуменья Сергия. Другие персональные и биографические данные также совападают. Согласно данным карточки, она была завербована в качестве агента КГБ в феврале 1987 года под псевдонимом «Вероника». В графе «Место работы и должность» указано «благочинная филиала Рижского женского монастыря». При этом известно, что игуменья Сергия служила в этом монастыре в 80-х. В Нижегородской епархии пока никак не прокомментировали эту информацию. Между тем, помимо игуменьи Сергии в картотеке КГБ обнаружили имена и других священнослужителей, среди них в частности оказался Митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Кроме того, там фигурируют имена известных правозащитников, политиков, музыкантов, публицистов. Латвийский национальный архив начал рассекречивать данные картотеки КГБ в конце декабря. Всего было опубликовано более 10 тысяч карточек.

Ранее в Латвийском национальном архиве подчеркивали, что обнародованные данные не доказывают сотрудничества тех или иных лиц с органами. Подтвердить это может только суд.