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13:00, 30 декабря 2018

В рассекреченных Латвией архивах КГБ обнаружили имя игуменьи Сергии Дивеевского монастыря Нижегородской епархии РПЦ

В опубликованных документах ранее находили и других священнослужителей.

Как следует из учетной карточки, на которую обратили внимание нижегородские СМИ, с комитетом госбезопасности сотрудничала Конкова Александра. Такое же имя носит в миру и игуменья Сергия. Другие персональные и биографические данные также совападают. Согласно данным карточки, она была завербована в качестве агента КГБ в феврале 1987 года под псевдонимом «Вероника». В графе «Место работы и должность» указано «благочинная филиала Рижского женского монастыря». При этом известно, что игуменья Сергия служила в этом монастыре в 80-х. В Нижегородской епархии пока никак не прокомментировали эту информацию. Между тем, помимо игуменьи Сергии в картотеке КГБ обнаружили имена и других священнослужителей, среди них в частности оказался Митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Кроме того, там фигурируют имена известных правозащитников, политиков, музыкантов, публицистов. Латвийский национальный архив начал рассекречивать данные картотеки КГБ в конце декабря. Всего было опубликовано более 10 тысяч карточек.

Ранее в Латвийском национальном архиве подчеркивали, что обнародованные данные не доказывают сотрудничества тех или иных лиц с органами. Подтвердить это может только суд.

Комментарии

8

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good_water 30 декабря 2018 | 13:13

Ну и дальше что?!

polikarpich 30 декабря 2018 | 13:27

good_water: А ничего! Народ должен знать своих "героев". Тех тварей, которые в душу влазили и бежали докладывать своему куратору.
Стукачок - в любом случае личность малоприятная и малоуважаемая, а стукачок-священнослужитель - явление на редкость отвратительное.

good_water 30 декабря 2018 | 13:35

polikarpich:
Запад, мир ты обожаешь чей
Сплошь состоит из стукачей!

starokozlovicky2gus 30 декабря 2018 | 13:17

Черные рясы, золотые погоны.

good_water 30 декабря 2018 | 13:19

starokozlovicky2gus:
Даля Грибаускайте золотая звизда КГБ!

clandestino 30 декабря 2018 | 13:18

А ведь ещё и Украина откроет свои архивы. Вот будет увлекательное чтение! В России же не то что архивы кгб не откроют, но и архивы тайного приказа будут держать в секрете. Чтобы скрепки не заржавели.

alex949 30 декабря 2018 | 13:19

А путена тоже нашли в списках - ну и что ?

oneoretwo 30 декабря 2018 | 13:21

...вот так и надо теперь к ней обращаться: агент "вероника"...
пусть попробует жить с этим..."матушка из подвалов кгб", блин...

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