Президент Путин пожелал британцам благополучия и процветания

Об этом говорится в новогоднем поздравлении Владимира Путина, которое российский лидер направил британскому премьер-министру Терезе Мэй и королеве Великобритании Елизавете II. Обеим Путин пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов. Новогодние поздравления Кремль направил и другим зарубежным лидерам. В частности, Дональду Трампу Владимир Путин написал, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.