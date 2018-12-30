Президент Путин пожелал британцам благополучия и процветания
Об этом говорится в новогоднем поздравлении Владимира Путина, которое российский лидер направил британскому премьер-министру Терезе Мэй и королеве Великобритании Елизавете II. Обеим Путин пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов. Новогодние поздравления Кремль направил и другим зарубежным лидерам. В частности, Дональду Трампу Владимир Путин написал, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.
Комментарии20
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edyunia 30 декабря 2018 | 13:08
А Порошенку не надо поздравлений и так ясно чего Пынепутин желает гражданам Украины.
sorswen 30 декабря 2018 | 13:09
)(уйло-недомерок уже не знает как закадрить рыжего )) а тот на него с его мультиками про ракеты куй клал бугага
haldey 30 декабря 2018 | 13:19
sorswen: Хохлы так привыкли к виртуальной реальности, что про другую и думать бояться)))
Мультики это СОИ, а мы в реале живем))) И мост в реале, не поверите, построили, и ракеты реально летают... А вот новый год на Украине уже виртуальный, а в реале - день рождение фашиста...
haldey 30 декабря 2018 | 13:22
haldey: Так с чем поздравить незалежных? С днем рождения фашиста?
kit07_12 30 декабря 2018 | 13:26
haldey: Хохлы уже получили новогоднее поздравление - повышение тарифов на газ и на тепло на 20%.
Правда, це не Путин, а Порошенко их так поздравил. Но зато у хохлов скоро появятся духовные скрепы, турецкий поп привезет им томос. Он согреет хохляцкие души, и им будет тепло и без хазу. А если кому-то холодно, всегда можно воспользоваться бисвисом и поехать в теплую Вену кофий пить.
mulltipulti 30 декабря 2018 | 13:36
kit07_12:
edyunia 30 декабря 2018 | 13:27
haldey: \\Мультики это СОИ, а мы в реале живем)))\\
ХАЛВА! ХАЛВА! ... ХАЛВА! ...
olegleon 30 декабря 2018 | 13:13
edyunia: Порошенко он тоже поздравит. пожелает ему ума в новом году.
edyunia 30 декабря 2018 | 13:17
olegleon: \\пожелает ему ума в новом году.\\
Не плохое пожелание, царь Соломон тоже себе мудрости просил у Бога, я так понял Пынепутину ум не нужен.
olegleon 30 декабря 2018 | 13:21
edyunia: "Напрасно думать, что мудрость приходит в старости. Дурак с возрастом не становится мудрецом - он становится старым дураком"
да и просить то можно что угодно.
edyunia 30 декабря 2018 | 13:24
olegleon: \\Напрасно думать, что мудрость приходит в старости.\\
Вы правы, Пынепут как в молодости не ошибался то к старости это только усугубилось. Знаете кто никогда не ошибается?
olegleon 30 декабря 2018 | 13:27
edyunia: знаю. руководители государств. они ошибаются только после того, как приходят другие руководители.
edyunia 30 декабря 2018 | 13:31
olegleon: \\они ошибаются только после того, как приходят другие руководители.\\
Сами придумали?
danko1 30 декабря 2018 | 13:09
Лживость и злорадство Путина всем известны.
Его недавнее пожелание россиянам попасть в рай, а всем остальным подохнуть, более правдиво.
Да и россиянами он и то считает только своих подельников, которых обогащает за счет реальных россиян.
sokal123 30 декабря 2018 | 13:16
danko1: Зловещие Пожелания .
ppvngavr 30 декабря 2018 | 13:09
Лицемерие, не знающее границ. Чувствует приближение катастрофических последствий своей внешней и внутренней политики, вот и хватается за соломику. Об этом читайте в публикации:
"На пути к катастрофе": https://www.proza.ru/2018/04/10/1117
kottigr1 30 декабря 2018 | 13:14
Поздравительную открытку Путин по привычке душил из флакончика Нина-Ричи...
oneoretwo 30 декабря 2018 | 13:17
...мелко нагадить из темной норки - удел утырка...
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 13:22
А Трамп то конечно не знал, что является фактором обеспечения. Хорошо пересидент всё разъяснил и по полочкам поставил.
vova6_let 30 декабря 2018 | 13:24
А нам пожелал сгореть в ядерной войне ?