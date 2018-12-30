Би-би-си направила в МИД РФ жалобу после появления в Интернете списка сотрудников компании, работающих в Москве

Британская медиакорпорации Би-би-си направила в МИД России официальную жалобу после появления в Интернете списка сотрудников компании, работающих в Москве. Об этом говорится на сайте Би-би-си. Глава всемирной службы медиакорпорации Джейми Ангус сообщил, что компания просит российские власти расследовать это происшествие, которое, по его словам, не может не вызывать тревогу. Жалоба связана с появлением списка сотрудников Би-би-си, работающих в России на информационно-развлекательном сайте «Пикабу» и других ресурсах в середине этой недели. Перед появлением сведений в открытом доступе в МИДе России говорили, что готовят ответ на публикацию данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ.

Сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала «Эху Москвы», что министерство жалобу не получило. Более того, в русской службе Би-би-си, по ее словам, о жалобе также ничего не знают.

Ранее на работу Би-би-си в России обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что возникло множество вопросов.

Медийное противостояние между Москвой и Лондоном обострилось на прошлой неделе. Активная фаза противостояния в медийной сфере началась 20 декабря, когда британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях в работе телеканала RT, напоминает «Новая газета». Он пришел к выводу, что в семи программах, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. Уже на следующий день Роскомнадзор начал проверку Русской службы Би-би-си и канала BBC World News. У надзорного ведомства возникли вопросы к освещению событий в Сирии и России, прокомментировал такие действия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Между тем вскоре британская газета The Times опубликовала личные данные восьми сотрудников эдинбургского бюро Sputnik (это агентство наряду с RT входит в холдинг «Россия сегодня»). По мнению издания, журналисты Sputnik первыми опубликовали информацию о кибератаке на британский Институт государственного управления – центр, который борется с дезинформацией. Газета считает, что перед российскими медиа стояла задача усилить влияние Москвы на фоне взлома. Наконец, во вторник неизвестные опубликовали фото и личные данные 44 журналистов Русской службы «Би-би-си» на сайте Pikaby и в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте».

В Европейской федерации журналистов ранее осудили публикацию списков – как в Великобритании, так и в России.