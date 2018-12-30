Би-би-си направила в МИД РФ жалобу после появления в Интернете списка сотрудников компании, работающих в Москве
Британская медиакорпорации Би-би-си направила в МИД России официальную жалобу после появления в Интернете списка сотрудников компании, работающих в Москве. Об этом говорится на сайте Би-би-си. Глава всемирной службы медиакорпорации Джейми Ангус сообщил, что компания просит российские власти расследовать это происшествие, которое, по его словам, не может не вызывать тревогу. Жалоба связана с появлением списка сотрудников Би-би-си, работающих в России на информационно-развлекательном сайте «Пикабу» и других ресурсах в середине этой недели. Перед появлением сведений в открытом доступе в МИДе России говорили, что готовят ответ на публикацию данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ.
Сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала «Эху Москвы», что министерство жалобу не получило. Более того, в русской службе Би-би-си, по ее словам, о жалобе также ничего не знают.
Ранее на работу Би-би-си в России обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что возникло множество вопросов.
Медийное противостояние между Москвой и Лондоном обострилось на прошлой неделе. Активная фаза противостояния в медийной сфере началась 20 декабря, когда британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях в работе телеканала RT, напоминает «Новая газета». Он пришел к выводу, что в семи программах, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. Уже на следующий день Роскомнадзор начал проверку Русской службы Би-би-си и канала BBC World News. У надзорного ведомства возникли вопросы к освещению событий в Сирии и России, прокомментировал такие действия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Между тем вскоре британская газета The Times опубликовала личные данные восьми сотрудников эдинбургского бюро Sputnik (это агентство наряду с RT входит в холдинг «Россия сегодня»). По мнению издания, журналисты Sputnik первыми опубликовали информацию о кибератаке на британский Институт государственного управления – центр, который борется с дезинформацией. Газета считает, что перед российскими медиа стояла задача усилить влияние Москвы на фоне взлома. Наконец, во вторник неизвестные опубликовали фото и личные данные 44 журналистов Русской службы «Би-би-си» на сайте Pikaby и в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте».
В Европейской федерации журналистов ранее осудили публикацию списков – как в Великобритании, так и в России.
Комментарии8
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kottigr1 30 декабря 2018 | 13:09
"Почта России". С ней даже поздравления "С днем рождения" читают уже после смерти..
haldey 30 декабря 2018 | 13:14
kottigr1: Вот бибиси после смерти и начитается))) На зеркало пенять неча)))
Мы быстро учимся, вам еще раскол устроим и гражданскую войну, уже знаем как... Вы, бл...ди, нас хорошо научили))) Брекзит - это только цветочки, еще в арсенале голод и бунты))) Тереза, ты зря нас задирала, теперь хлебайте ситечком)))
Каждое англосаксонское зло вернем вам с процентами)))
kit07_12 30 декабря 2018 | 13:19
haldey: Интересные новости публикуют Эхо. Из этой я, например, узнал, шо в Британии существует официальный цензурный орган. Который делает предупреждения и грозит карами за необъективную подачу информации. Степень объективности оценивают госслужащие британские.
Ну а то, шо британцы опубликовали данные российских журналистов в Британии, и возмутились публикацией данных британских журналистов в России, это для них нормально. Это просто такой англосаксонский менталитет.
pattrick1 30 декабря 2018 | 13:21
Перед появлением сведений в открытом доступе в МИДе России говорили, что готовят ответ на публикацию данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ...
Это что значит, что фамилии сотрудников российского агенства "Спутник" печатать можно, потому что В.Путин и русские плохие, а данные сотрудников ВВС в России печатать нельзя, потому что Тереза Мэй и всякие "гозманы", "шендеровичи" и "навальные" - хорошие?
olegleon 30 декабря 2018 | 13:11
неудачное фото здания ВВС, как по мне. хотя, из-за расположения хорошее сделать тяжело
kit07_12 30 декабря 2018 | 13:11
Британцев можно понять и простить. Они готовятся к жесткому вагинальному брекситу. Тереза Мей уже сказала, что готова к любому развитию событий. Борис Джонсон оказался не готов и заблаговременно подал в отставку. Его тоже можно понять, у него нет вагины. А значит, жесткий брекзит ему пришлось бы опробовать другим местом.
kit07_12 30 декабря 2018 | 13:13
//Активная фаза противостояния в медийной сфере началась 20 декабря, когда британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях в работе телеканала RT, напоминает «Новая газета». Он пришел к выводу, что в семи программах, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. //
А потому что нефиг спрашивать, где Скрипали.
parasuk_ 30 декабря 2018 | 13:18
Англичане стали совсем как хохлы. Размазывают сопли по разбитой харе и причитают:
- а нас то за что :)