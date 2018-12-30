Программа «Говорим по-русски» на «Эхе Москвы» получила Премию профессионального признания Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
Программа «Говорим по-русски» на радио «Эхо Москвы» получила Премию профессионального признания Института русского языка имени Пушкина. Передача была отмечена в номинации «За вклад в освещение вопросов функционирования русского языка». Ведущим программы Ольге Северской и Оксане Пашиной вручили диплом на подложке из листа настоящей бересты и миниатюрную фигурку Пушкина.
Премия профессионального признания Института Пушкина вручается с 2015 года. В 2016 году одним из ее лауреатов стала французская певица Мирей Матье.
Комментарии8
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cromwel 30 декабря 2018 | 12:55
Евреи везде лезут учить русских. Они считают что их нация может себе это позволить.
kuchumka 30 декабря 2018 | 13:12
cromwel: если бы только русских, они во все страны свой нос суют, за это периодически от местного населения и огребают.
serjio99 30 декабря 2018 | 13:17
cromwel: А кто там еврей?
Но это не имеет значения. Если еврей родился в России, гражданином России, с рождения воспринмает мир через русский язык, хорошо его знает, любит настолько, что сделал своей профессией, то почему ему не учить русскому языку других людей, в том числе и русских по рождению?
kuchumka 30 декабря 2018 | 13:32
serjio99: пусть иврит учат, а то они свой язык не знают, а лезут учить чужой.
alexandr_l 30 декабря 2018 | 13:25
cromwel: Евреи везде лезут учить русских.
Не бойтесь - вас научить они не смогут.
polsan 30 декабря 2018 | 13:02
Замечательная передача! Поздравляю ведущих Ольгу Северскую, Оксану Пашину и всех сотрудников ЭХА участвующих в создании передачи!
alexandr_l 30 декабря 2018 | 13:27
polsan: и Марину Королеву - основательницу передачи.
brian 30 декабря 2018 | 13:06
Мои поздравления Ольге Северской и Оксане Пашиной ! Благое и общеполезное дело делаете !