Программа «Говорим по-русски» на «Эхе Москвы» получила Премию профессионального признания Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина

Программа «Говорим по-русски» на радио «Эхо Москвы» получила Премию профессионального признания Института русского языка имени Пушкина. Передача была отмечена в номинации «За вклад в освещение вопросов функционирования русского языка». Ведущим программы Ольге Северской и Оксане Пашиной вручили диплом на подложке из листа настоящей бересты и миниатюрную фигурку Пушкина.

Премия профессионального признания Института Пушкина вручается с 2015 года. В 2016 году одним из ее лауреатов стала французская певица Мирей Матье.