Закрытие туристической компании «Атурис-Тур» коснется 30 человек, которые не получат компенсаций

Прекращение деятельности туроператора «Атурис-Тур» коснется 30 туристов, которые не получат возмещение стоимости несостоявшихся туров. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«В оперативном обслуживании у компании 40 туристов, 10 из них сейчас находится в Литве. У них все нормально и с билетами обратными, и с отелями. А остальные 30, судя по всему, должны были уехать в ближайшие дни, подробностей никаких нет. Но видимо, не уедут и не получат никаких выплат по всем гарантиям, поскольку у страховой компании «Якорь», где была страховка туроператора, отозвана лицензия», — сказала пресс-секретарь РСТ.

По словам И.Тюриной, 29 декабря туроператор «Атурис-Тур», работавший на рынке с 2006 года, объявил о прекращении своей деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта. Компания, по ее словам, была небольшой, так как гражданская ответственность турфирмы застрахована всего на сумму 10 млн рублей. Туроператор занимался организацией экскурсионных поездок по России, странам Прибалтики, СНГ.

«Насколько я понимаю, они были исключены из реестра еще в середине декабря в связи с тем, что они не смогли найти и оформить новые финансовые гарантии, которые должны были сделать в связи с отзывом лицензии у страховой компании «Якорь», — пояснила она.

И.Тюрина добавила, что в данный момент директор туристической компании «Атурис-Тур» находится на связи со всеми туристами, а также идет работа с юристами. По ее словам отправка туристов Ростуризма к страховой компании, которая должна выплачивать по финансовым гарантиям, носит формальный характер, потому что «никаких выплат не будет».