КНДР протестировала оборудование для отслеживания данных о полете баллистических ракет

Об этом сообщает японская газета Ёмиури со ссылкой на военно-дипломатические источники. Согласно этим сведениям, испытания прошли в первой половине декабря. Датчики, которые тестировала Северная Корея, позволяют контролировать данные о полете ракеты, в том числе, — скорость и траекторию. Как предполагают собеседники газеты, эти испытания означают, что Пхеньян продолжает разработку ракетных вооружений после заявлений о прекращении ракетных и ядерных испытаний.