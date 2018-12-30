КНДР протестировала оборудование для отслеживания данных о полете баллистических ракет
Об этом сообщает японская газета Ёмиури со ссылкой на военно-дипломатические источники. Согласно этим сведениям, испытания прошли в первой половине декабря. Датчики, которые тестировала Северная Корея, позволяют контролировать данные о полете ракеты, в том числе, — скорость и траекторию. Как предполагают собеседники газеты, эти испытания означают, что Пхеньян продолжает разработку ракетных вооружений после заявлений о прекращении ракетных и ядерных испытаний.
Комментарии1
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kottigr1 30 декабря 2018 | 13:03
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