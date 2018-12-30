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12:30, 30 декабря 2018

Полиция в Свердловской области обнаружила 85 килограммов синтетических наркотиков почти на 3,5 миллиарда рублей

На причастность к криминальным схемам проверяют начальника отдела продаж одной из компаний Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

7

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kottigr1 30 декабря 2018 | 12:37

Хорошая работа российской полиции..
Икру нашли в "Океане"
Бухло в «Красное и Белое»
Наркотики в Свердловске..
У полиции на Новый Год всё хорошо !

pmasel 30 декабря 2018 | 13:24

kottigr1: МИДу подарочек к Новому Году будет.

yralez 30 декабря 2018 | 12:42

Сколько там Аркаша Роттенберг лярдов стянул на подступах к мосту ?

prostovanya 30 декабря 2018 | 12:47

Теперь ищут, кому бы продать...

olegleon 30 декабря 2018 | 12:51

prostovanya: Уолтер Уайт переехал в Свердловскую область.

piter_ug 30 декабря 2018 | 12:52

Осталось выяснить, кто его крышевал в силовых органах.

agamasat 30 декабря 2018 | 12:57

Интересно, сколько лет они паслись и кормились с этого залежа синтетиков?

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