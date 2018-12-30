Полиция в Свердловской области обнаружила 85 килограммов синтетических наркотиков почти на 3,5 миллиарда рублей
На причастность к криминальным схемам проверяют начальника отдела продаж одной из компаний Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело.
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На причастность к криминальным схемам проверяют начальника отдела продаж одной из компаний Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии7
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kottigr1 30 декабря 2018 | 12:37
Хорошая работа российской полиции..
Икру нашли в "Океане"
Бухло в «Красное и Белое»
Наркотики в Свердловске..
У полиции на Новый Год всё хорошо !
pmasel 30 декабря 2018 | 13:24
kottigr1: МИДу подарочек к Новому Году будет.
yralez 30 декабря 2018 | 12:42
Сколько там Аркаша Роттенберг лярдов стянул на подступах к мосту ?
prostovanya 30 декабря 2018 | 12:47
Теперь ищут, кому бы продать...
olegleon 30 декабря 2018 | 12:51
prostovanya: Уолтер Уайт переехал в Свердловскую область.
piter_ug 30 декабря 2018 | 12:52
Осталось выяснить, кто его крышевал в силовых органах.
agamasat 30 декабря 2018 | 12:57
Интересно, сколько лет они паслись и кормились с этого залежа синтетиков?