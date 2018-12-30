Автомобильные номера собираются привязать к месту регистрации владельцев
Подготовлен проект соответствующего постановления правительства. Согласно документу, при постановке машины на учет автовладелец может получить номера только того региона, в котором сам зарегистрирован. Но саму процедуру регистрации можно будет в любом отделении ГИБДД. Постановление должно вступить в силу на следующей неделе, 4 января.
Комментарии6
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neyexo 30 декабря 2018 | 12:40
Мало, даже если в Москве или другом городе прописан, но не родился, надо ставить в углу штамп - откуда уроженец
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 12:57
То есть " ты чей холоп будешь?" станет видно уже по машине. На кой хрен это крепостничество? Есть ли в развитых странах подобное? Наверняка только в Африке.
nikolas123 30 декабря 2018 | 13:10
aleks50: Вы задаёте какие то риторические вопросы. Вам же объяснили уже, что крепостничество это одна из главных скреп. Поди не в пиндосии или в бездуховной живёте.
oneoretwo 30 декабря 2018 | 13:06
...на другое митьки с плешивыми и не способны: имитация бурной кипучей деятельности - это основа разводки озерными слопатыедов....
putin_itogy 30 декабря 2018 | 13:09
Тоска будет, лимитному быдлу из провинции, раз(два) раза в год едущего в родные ебеня,
похвалиться сельчанами кредитным или беушным мерином, с навешаными номерами:
Бе 707. 777 ББЕ рus
forward 30 декабря 2018 | 13:10
У них видимо нет общей базы машин и регистраций по России. И твои данные они будут искать по региону. Убого как и все что делает мвд