Автомобильные номера собираются привязать к месту регистрации владельцев

Подготовлен проект соответствующего постановления правительства. Согласно документу, при постановке машины на учет автовладелец может получить номера только того региона, в котором сам зарегистрирован. Но саму процедуру регистрации можно будет в любом отделении ГИБДД. Постановление должно вступить в силу на следующей неделе, 4 января.