Владимир Путин разослал новогодние поздравления лидерам разных стран
Так, президенту Сирии российский лидер написал, что Москва и впредь будет оказывать республике полное содействие в борьбе с терроризмом. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин написал, что Анкара наряду с Москвой вносит решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. В поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу президент России подчеркнул, что Москва открыта к диалогу по самой обширной повестке. Новогодние послания Кремль также направил Папе Римскому и главе ФИФА. Понтифику Владимир Путин сообщил, что надеется на укрепление отношений России и Ватикана, а главу ФИФА поблагодарил за чемпионат мира по футболу в России. В письме говорится, что это был настоящий праздник для миллионов поклонников этого вида спорта. Еще одно письмо ушло на имя британской королевы. Ей Путин пожелал крепкого здоровья, а британцам – благополучия и процветания.
Комментарии20
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kottigr1 30 декабря 2018 | 12:35
Вождь сидит в Москве как в "крытке"
рассылает всем открытки...
serge_moro 30 декабря 2018 | 12:41
kottigr1: Наступает Новый год со старым ,несменяемым диктаторoм. Как можно загадывать желание на будущее,которого нет . Страна в полной изоляции и санкциях и главный преступник страны нас будет поздравлять с Новым ,старым сталинским годом и желать нам удачи ,здоровья и надежд .Ведь ,он наш Гарант забрал у нас все то,что он нам желает. Новый год будет удачным только для тех ,кто находится рядом с корытом Свиньи ,которая олицетворяет эту власть уже давно. И год Свиньи ,кому ,как не им только кстати
sokal123 30 декабря 2018 | 12:44
serge_moro: разослал новогодние поздравления лидерам разных стран - все перепугались ,такое поздравление ,как "черная метка". Жди беды .
kremlefurer 30 декабря 2018 | 13:01
Тренируется малявы строчить, скоро пригодится, Гаага ждёт солнцеликого.
vilingrad 30 декабря 2018 | 13:25
kottigr1: Вовка типичный ( doorcrusher)- незваный гость, навязчивый собеседник, прилипала и зануда. Ну кому ты нужен со своими поздравлениями? Сначала обрыгать порог, обложить всех матом, а потом натруженно набиваться в друзья? Подворотня...
neyexo 30 декабря 2018 | 12:36
Нечего было мудрить.
Я видел такие поздравления - всем один и тот же текст и типографская подпись. Президенты даже их не видят, все делает протокольная служба и даже не ее начальник.
("Season's greetings" - а не новогодние поздравления - так принято, одни понимают как поздравление с НГ, другие как с рождеством)
olegleon 30 декабря 2018 | 12:48
neyexo: зато президенты видят списки тех, кто не прислал протокольные поздравления.
neyexo 30 декабря 2018 | 12:51
olegleon: нет, даже не замечают. Хватиться могут по случайности, поверьте, через мои руки прошли чемоданы переписки королей и президентов. Одного письма хватились через год, пропало, я еле отделался. Новогодние идут с ноября по февраль, т.к. в некоторых странах диппочта раз в месяц
olegleon 30 декабря 2018 | 12:59
neyexo: может быть, но мне кажется, что отсутствие поздравления от Путина Трампу или обратное может быть расценено как демарш.
про "прочих" согласен.
stopkran1969 30 декабря 2018 | 12:43
И все бы ничего, если бы фофан не решил отправить открытки ракетами авангард
oneoretwo 30 декабря 2018 | 12:50
...умеет нагадить - взял и испортил праздничное настроение королеве брилева....
( а вождь вануату включен в "ночную лигу" ?...).
pomapamzahob 30 декабря 2018 | 12:53
интересно, кто-нибудь ответит?
adl1964 30 декабря 2018 | 12:57
/////Владимир Путин разослал новогодние поздравления лидерам разных стран\\\\\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
и подарки в виде шахтеров, газов, ракет и вируса.....
askol2016 30 декабря 2018 | 12:59
Так как все партнеры "гадят", особенно англичанка, поздравление напечатано на туалетной бумаге
zloy_sok 30 декабря 2018 | 13:00
Поздравления с намеком, выглядят как дверная ручка)
dyymm 30 декабря 2018 | 13:00
А поросёнку Петру - ничего.... :-(
chernyij 30 декабря 2018 | 13:02
А в спортлото?
kuchumka 30 декабря 2018 | 13:06
Писарь блин, подмазывается к людям.
ajur2000 30 декабря 2018 | 13:13
поздравление так же получил бывший президент Армении Роберт Кочарян,находящийся под арестом по обвинению в госизмене...
dwoq 30 декабря 2018 | 13:27
Сделано это для того, чтоб не послать Пете Порошенко. Чтоб тот обиделся и удавился от горя. В общем играет в бирюльки пупик.