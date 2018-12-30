/////Владимир Путин разослал новогодние поздравления лидерам разных стран\\\\\

Так, президенту Сирии российский лидер написал, что Москва и впредь будет оказывать республике полное содействие в борьбе с терроризмом. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин написал, что Анкара наряду с Москвой вносит решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. В поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу президент России подчеркнул, что Москва открыта к диалогу по самой обширной повестке. Новогодние послания Кремль также направил Папе Римскому и главе ФИФА. Понтифику Владимир Путин сообщил, что надеется на укрепление отношений России и Ватикана, а главу ФИФА поблагодарил за чемпионат мира по футболу в России. В письме говорится, что это был настоящий праздник для миллионов поклонников этого вида спорта. Еще одно письмо ушло на имя британской королевы. Ей Путин пожелал крепкого здоровья, а британцам – благополучия и процветания.