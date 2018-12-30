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12:30, 30 декабря 2018

Владимир Путин разослал новогодние поздравления лидерам разных стран

Так, президенту Сирии российский лидер написал, что Москва и впредь будет оказывать республике полное содействие в борьбе с терроризмом. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин написал, что Анкара наряду с Москвой вносит решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. В поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу президент России подчеркнул, что Москва открыта к диалогу по самой обширной повестке. Новогодние послания Кремль также направил Папе Римскому и главе ФИФА. Понтифику Владимир Путин сообщил, что надеется на укрепление отношений России и Ватикана, а главу ФИФА поблагодарил за чемпионат мира по футболу в России. В письме говорится, что это был настоящий праздник для миллионов поклонников этого вида спорта. Еще одно письмо ушло на имя британской королевы. Ей Путин пожелал крепкого здоровья, а британцам – благополучия и процветания.

Комментарии

20

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kottigr1 30 декабря 2018 | 12:35

Вождь сидит в Москве как в "крытке"
рассылает всем открытки...

serge_moro 30 декабря 2018 | 12:41

kottigr1: Наступает Новый год со старым ,несменяемым диктаторoм. Как можно загадывать желание на будущее,которого нет . Страна в полной изоляции и санкциях и главный преступник страны нас будет поздравлять с Новым ,старым сталинским годом и желать нам удачи ,здоровья и надежд .Ведь ,он наш Гарант забрал у нас все то,что он нам желает. Новый год будет удачным только для тех ,кто находится рядом с корытом Свиньи ,которая олицетворяет эту власть уже давно. И год Свиньи ,кому ,как не им только кстати

sokal123 30 декабря 2018 | 12:44

serge_moro: разослал новогодние поздравления лидерам разных стран - все перепугались ,такое поздравление ,как "черная метка". Жди беды .

kremlefurer 30 декабря 2018 | 13:01

Тренируется малявы строчить, скоро пригодится, Гаага ждёт солнцеликого.

vilingrad 30 декабря 2018 | 13:25

kottigr1: Вовка типичный ( doorcrusher)- незваный гость, навязчивый собеседник, прилипала и зануда. Ну кому ты нужен со своими поздравлениями? Сначала обрыгать порог, обложить всех матом, а потом натруженно набиваться в друзья? Подворотня...

neyexo 30 декабря 2018 | 12:36

Нечего было мудрить.
Я видел такие поздравления - всем один и тот же текст и типографская подпись. Президенты даже их не видят, все делает протокольная служба и даже не ее начальник.
("Season's greetings" - а не новогодние поздравления - так принято, одни понимают как поздравление с НГ, другие как с рождеством)

olegleon 30 декабря 2018 | 12:48

neyexo: зато президенты видят списки тех, кто не прислал протокольные поздравления.

neyexo 30 декабря 2018 | 12:51

olegleon: нет, даже не замечают. Хватиться могут по случайности, поверьте, через мои руки прошли чемоданы переписки королей и президентов. Одного письма хватились через год, пропало, я еле отделался. Новогодние идут с ноября по февраль, т.к. в некоторых странах диппочта раз в месяц

olegleon 30 декабря 2018 | 12:59

neyexo: может быть, но мне кажется, что отсутствие поздравления от Путина Трампу или обратное может быть расценено как демарш.
про "прочих" согласен.

stopkran1969 30 декабря 2018 | 12:43

И все бы ничего, если бы фофан не решил отправить открытки ракетами авангард

oneoretwo 30 декабря 2018 | 12:50

...умеет нагадить - взял и испортил праздничное настроение королеве брилева....
( а вождь вануату включен в "ночную лигу" ?...).

pomapamzahob 30 декабря 2018 | 12:53

интересно, кто-нибудь ответит?

adl1964 30 декабря 2018 | 12:57

/////Владимир Путин разослал новогодние поздравления лидерам разных стран\\\\\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
и подарки в виде шахтеров, газов, ракет и вируса.....

askol2016 30 декабря 2018 | 12:59

Так как все партнеры "гадят", особенно англичанка, поздравление напечатано на туалетной бумаге

zloy_sok 30 декабря 2018 | 13:00

Поздравления с намеком, выглядят как дверная ручка)

dyymm 30 декабря 2018 | 13:00

А поросёнку Петру - ничего.... :-(

chernyij 30 декабря 2018 | 13:02

А в спортлото?

kuchumka 30 декабря 2018 | 13:06

Писарь блин, подмазывается к людям.

ajur2000 30 декабря 2018 | 13:13

поздравление так же получил бывший президент Армении Роберт Кочарян,находящийся под арестом по обвинению в госизмене...

dwoq 30 декабря 2018 | 13:27

Сделано это для того, чтоб не послать Пете Порошенко. Чтоб тот обиделся и удавился от горя. В общем играет в бирюльки пупик.

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