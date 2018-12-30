Медиакорпорация Би-би-си направила в МИД России жалобу после утечки личных данных своих российских сотрудников
Глава всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус сообщил, что компания попросила российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Список журналистов, работающих в русской службе компании, был опубликован в середине этой недели на нескольких информационных и развлекательных ресурсах. Перед этим в МИДе России говорили, что готовят ответ на публикацию данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сегодня сказала «Эху Москвы», что жалоба не поступала. По ее словам, представители министерства связались с русской службой Би-би-си, однако там ситуацию прояснить не смогли.
Комментарии11
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aladdinov_01 30 декабря 2018 | 12:40
«А Ваше письмо, дорогой Семен Аронович, в котором Вы просите в долг пять рублей, мы еще не получили...»
kit07_12 30 декабря 2018 | 12:56
Тереза Мей в вышиваночке и с бубликом на голове: а нас-то за що???
kit07_12 30 декабря 2018 | 13:00
Сегодня Веник и Бунтман объяснили, шо публикация данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ це нормально, демократично, и не нарушает прав человеков. А публикация данных сотрудников БиБиСи це ужос, террор, произвол и коррупция.
haldey 30 декабря 2018 | 13:09
kit07_12: Их же мочалкой им по сусалам))) На зеркало пенять неча)))
Мы быстро учимся, вам еще раскол устроим и гражданскую войну, уже знаем как, вы, бл...ди, нас хорошо научили))) Брекзит - это только цветочки, еще в арсенале голод и бунты))) Тереза, ты зря нас задирала, теперь хлебайте ситечком)))
Каждое англосаксонское зло вернем вам с процентами)))
pepetz 30 декабря 2018 | 12:41
До 8 числа никаких жалоб и не поступит.
Пьют у нас все.
serhio_25__ 30 декабря 2018 | 12:47
pepetz: ""Медиакорпорация Би-би-си направила в МИД России жалобу"" - а нас-то за что!??
good_water 30 декабря 2018 | 12:43
Англичанка гадит России сотни лет
И концу этой гадости нет.
ykpadupa 30 декабря 2018 | 12:47
Жалобы бибисей...... так похер !)))))
oneoretwo 30 декабря 2018 | 13:00
...не мид, а шобла приблатненных холуев, прости, ...осподи...
...и эта немыта-нечесана дуря им под стать....
kit07_12 30 декабря 2018 | 13:04
oneoretwo: Не смей обзывать королеву-мать! и терезу мей тоже не смей!
А в миде британском лорды заседают, чтоб ты знал, ихней демократии сто тысяч лет!
gluhoy2250 30 декабря 2018 | 13:05
Глава всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус сообщил,
Ишь ты сообщил... Когда наглосаксы не только данные, но и фотографии работников РТ слили в прессу, Би-би-си похохатывало, а здесь на тебе возмутились! Шлюхи англицкие, а Ангус говядина зернового откорма!