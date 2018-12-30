Медиакорпорация Би-би-си направила в МИД России жалобу после утечки личных данных своих российских сотрудников

Глава всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус сообщил, что компания попросила российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Список журналистов, работающих в русской службе компании, был опубликован в середине этой недели на нескольких информационных и развлекательных ресурсах. Перед этим в МИДе России говорили, что готовят ответ на публикацию данных сотрудников российского агентства «Спутник» британскими СМИ.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сегодня сказала «Эху Москвы», что жалоба не поступала. По ее словам, представители министерства связались с русской службой Би-би-си, однако там ситуацию прояснить не смогли.