Захарова : МИД РФ не получал от Би-би-си никаких жалоб и запросов на публикацию данных сотрудников
МИД России не получал от Британской телерадиовещательной компании Би-би-си никаких жалоб и запросов на утечку личных данных сотрудников своего московского бюро. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы никакой официальный запрос от ВВС, как они написали, не получали. Получали список вопросов, на которые ответили. Никаких жалоб, контактов, звонков от руководителя корпункта не было за эти дни», — сказала она.
В субботу Би-би-си сообщила на своем сайте, что подала официальную жалобу в МИД РФ на то, что поименный список 44 сотрудников московского бюро Би-би-си, опубликованный неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе «Пикабу», имелся только в распоряжении российских властей, в публичном доступе данная информация публиковалась лишь частично.
Комментарии9
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aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 12:11
Так почта России. Этим всё и сказано.
aladdinov_01 30 декабря 2018 | 12:31
А письмо Ваше, дорогой Семен Аронович, в котором Вы просите пять рублей в долг, мы еще не получили...
olegleon 30 декабря 2018 | 12:14
"имелся только в распоряжении российских властей,"
даже у британских властей и у самой ВВС не было этой информации?! они это серьёзно?
ura_123 30 декабря 2018 | 12:16
И чего? Гордится надо и соседи обзавидуются. Этож не позорные списки сотрудников рашитудей)))
parasuk_ 30 декабря 2018 | 12:21
ura_123: Россия не украина, тут предателей в национальные герои не записывают, а могут и на мосту чпокнуть. И только кучка сектантов-некрофилов будет по вам скучать :)
ura_123 30 декабря 2018 | 12:37
parasuk_: Ты про Вышинского?
ura_123 30 декабря 2018 | 12:40
Получит десяточку за измену родине и отправиться во львовскую колонию где его и чпокнут и будете скучать по нему всей своей пригожинской сектой)))
kottigr1 30 декабря 2018 | 12:31
ura_123:
Наша Маша громко плачет.. !
.. с передоза, не иначе.....
orein51 30 декабря 2018 | 12:16
отсчет пошел... посмотрим хто врет - захарушкина или британюшина...