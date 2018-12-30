Захарова : МИД РФ не получал от Би-би-си никаких жалоб и запросов на публикацию данных сотрудников

МИД России не получал от Британской телерадиовещательной компании Би-би-си никаких жалоб и запросов на утечку личных данных сотрудников своего московского бюро. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы никакой официальный запрос от ВВС, как они написали, не получали. Получали список вопросов, на которые ответили. Никаких жалоб, контактов, звонков от руководителя корпункта не было за эти дни», — сказала она.

В субботу Би-би-си сообщила на своем сайте, что подала официальную жалобу в МИД РФ на то, что поименный список 44 сотрудников московского бюро Би-би-си, опубликованный неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе «Пикабу», имелся только в распоряжении российских властей, в публичном доступе данная информация публиковалась лишь частично.