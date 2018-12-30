Сегодня матчем Калев – ЦСКА завершается осенняя часть регулярного Чемпионата Единой Лиги ВТБ

ЦСКА традиционно лидирует в чемпионате и традиционно же не потерпел пока ни одного поражения. Редкий случай для европейского баскетбола, где играют на 8 минут меньше, чем в НБА, но ЦСКА в среднем набирает больше ста очков за матч. Армейцы обыграли всех и в том числе своего главного конкурента клуб Химки, для которых это поражение оказалось единственным, поэтому подмосковные баскетболисты занимают второе место в таблице. Третьим идет казанский УНИКС. Четвертый промежуточный результат Астаны, пожалуй, одна из главных неожиданностей первой части турнира, равно как и провал питерского Зенита, который при своих возможностях занимает только шестое место, отсюда и отставка тренера Василия Карасева. Сегодняшний соперник ЦСКА КАлев идет в зоне плей-офф. Он на 7 строчке.

Регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ возобновится 5 января матчем Цмоки-Минск – Автодор.