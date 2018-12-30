Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии оказалось в рассекреченных архивах КГБ Латвии
Согласно документам, она была завербована в качестве агента спецслужб в 1987 году.
Согласно данным РПЦ, игуменья Сергия, она же Александра Конкова, родилась под Москвой и в 1981 году поступила в Рижский монастырь. В карточке латвийского КГБ, которую обнаружило интернет-издание «Коза», ее место работы значится как благочинная филиала Рижского женского монастыря. Под ним подразумевается Преображенская пустынь в городе Елгава. Псевдонимом же в документе указано имя «Вероника». Какие именно задачи входили в деятельность агента «Вероники», не указывается. Официально в Нижегородской епархии информацию о предполагаемом сотрудничестве игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии с КГБ не прокомментировали. Также пока не отреагировали и в самом монастыре. Между тем, как отмечают нижегородские издания, игуменья Сергия является авторитетной фигурой в РПЦ и управляет крупнейшим на сегодняшний день женским монастырем в России.
Архивы латвийского КГБ были рассекречены на минувшей неделе.
Комментарии30
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 30 декабря 2018 | 12:09
"Архивы латвийского КГБ были рассекречены на минувшей неделе. "
после 27 лет чистки оных.
pattrick1 30 декабря 2018 | 12:11
Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии оказалось в рассекреченных архивах КГБ Латвии...
Вонючие либеральные насекомые, хотят из патриотов СССР и патриотов России, таких как Александра Конкова, сделать каких-то государственных преступников, а из агентов спецслужб США и стран НАТО, вроде "алексеевых", "гозманов", "навальных", "кара-мурзов", "илларионовых", "пономарёвых", "альбацев", "бабченок"... либеральные журналисты лепят пули.
oldpartizan 30 декабря 2018 | 12:18
оказывается анекдот про пионеров на крёстный ход и монашек на баню не совсем уж и анекдот ))))
pattrick1 30 декабря 2018 | 12:21
Допустим, что Александра Конкова была агентом КГБ СССР, а покойная Людмила Алексеева - агент ЦРУ США, спросите у московской либерастии - кто из них враг, а кто герой?
osal 30 декабря 2018 | 12:35
pattrick1: // спросите у московской либерастии - кто из них враг, а кто герой?//
Ты, ты герой! И патриот, тоже ты! И имя у тебя чисто русское! Успокойся, успокойся, ляг проспись, враги еще далеко. Вот к МКАДу подойдут, я тебя разбужу.
pattrick1 30 декабря 2018 | 12:51
osal:
Разбудишь? Да тебе не до меня будет, побежишь к МКАДу со своей старухой и детьми, сосать хрен у американцев.
polikarpich 30 декабря 2018 | 13:09
pattrick1: Алексеева была игуменьей или что? Или почему? Или зачем?
Тебе вот, такому же "христианину", как и эта Сергия с Гундяем, этого просто не понять. Нечем.
Тот, кто прикидывается верующим, при этом работая на спецслужбы - это просто крысы и гниды. Реальные и конкретные "иуды". И с Божьей точки зрения и с точки зрения верующего человека.
И прекрати бредить, обратись к врачу со своей параноей. А то у тебя все на ЦРУ работают. И под кроватью сплошные агенты сидят. :-)
hastings 30 декабря 2018 | 13:03
pattrick1: Именно. У нас вот батюшка даже и не скрывает, что в советское время был осведомителем. За что особенно любим в поселке. Звонарь еще в ВОХР служил.
sutara 30 декабря 2018 | 12:09
а слева кто стоит? Уж не фотинья ли наша светлейшая?
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 12:09
До бога тайна исповеди не доходила, но прочно оседала в архивах кгб.
ykpadupa 30 декабря 2018 | 12:10
Браво КГБ ! В великой стране и спецслужбы достойные ! С праздником вас, и успехов в вашей тяжелой и очень нужной МОЕЙ стране работе !
kottigr1 30 декабря 2018 | 12:15
ykpadupa: Всем КГБшным холуям наука на будущее.. Их имена будут прокляты ещё при их паскудной жизни...
ykpadupa 30 декабря 2018 | 12:25
kottigr1: Проклятье хорошая штука , оно всегда возвращается !)))))
kottigr1 30 декабря 2018 | 12:28
ykpadupa: Так и есть.. От добра - добро.. От ветра - бурю..
tiridas 30 декабря 2018 | 13:15
kottigr1: Киса, имя твоего ника проклято ещё при его незабаненной паскудной жизни на форуме.
Joke ;-)
arye_11 30 декабря 2018 | 12:12
Ну, первая пошла...
Агентесса "Игуменья Сергия" уже спалилась.
Ждем каминг-аут "Агента Михайлова", aka "Патриарх Кирилл"
aleksey5 30 декабря 2018 | 12:38
arye_11: он же Табачный патриарх. Он многолик
e_mae 30 декабря 2018 | 12:12
В патриархате им.Сталина Отдел кадров находится в КГБ(ФСБ).
hastings 30 декабря 2018 | 13:08
e_mae: Иосиф Виссарионович был очень духовных человеком. Он в семинарии учился, православие возродил, облетел на вертолете с иконой над Москвой в трудный момент, что остановило фашистких захватчиков на подступах.
gvs 30 декабря 2018 | 12:12
" - Матушка, у Вас продается славянский шкаф?" ))))
bekipp 30 декабря 2018 | 12:22
У нас и рассекречивать не надо ибо всей страной официально правит работник кгб.
vladimirgornitsky 30 декабря 2018 | 12:22
Раскрыт еще один секрет Полишинеля...
Вот ознакомиться со списком высокопоставленнных работников РПЦ, которые не являлись сотрудниками КГБ/ФСБ было бы любопытно.
Но не уверен, что такой список удалось бы составить.
anji70 30 декабря 2018 | 12:23
Другмх игумень для вас нет.
viktorova 30 декабря 2018 | 12:28
А иначе, в церкви бы работали солдаты НАТО!!!
ura_123 30 декабря 2018 | 12:45
viktorova: А в Свято-Троице-Серафимо-Дивеевском монастыре стояли бы танки НАТЫ ! ))))
oneoretwo 30 декабря 2018 | 12:36
....ичсх, совсем не слышно воя оскорбленных в своих "чуйствах"... похоже, что православнутых на всю голову это совсем не впечатляет: кгб и йесус - это так обыденно в репеце...
shishkinvas 30 декабря 2018 | 12:40
Родилась в 1981 г., завербована в 1987 г. Однако...
ura_123 30 декабря 2018 | 12:47
shishkinvas: В 1981 поступила на службу... Мало новость прочитать,её ещё понять нужно)))
riccon 30 декабря 2018 | 13:02
То, что Вселенский патриарх совмещает свою должность с погонами турецких спецслужб и в папских институтах учился, это никого не смущает. А то, что КГБ священнослужителей вербовали - это, блин, еще какое событие. Да, хомки?
polikarpich 30 декабря 2018 | 13:17
riccon: Да, путриотик! :-)
Просто тебе этого не понять, почему это священнослужитель, который ведёт двойную, а то и тройную жизнь, стучит, работает на спецслужбы - просто падла.
Не старайся понять, тебе это недоступно.