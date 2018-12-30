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11:31, 30 декабря 2018

Минздрав предлагает декриминализировать ошибки врачей при работе с сильнодействующими обезболивающими препаратами

Ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, пишет газета «Коммерсант». Накануне начались общественные слушания по инициативе. Предполагается, что поправки могут вступить в силу уже в июле следующего года. С предложением декриминализировать ответственность врача за назначение обезболивающих ранее к президенту Владимиру Путину обратилась учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер.

Комментарии

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aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 11:45

Ни в коем случае, а вдруг неизлечимо больной за 3 дня до смерти станет наркоманом. Вот какая сволочь придумала препоны в получении необходимой помощи? Ведь эта гадина до сих пор где то наверху руководит.

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