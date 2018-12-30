Французская газета «Монд» извинилась перед читателями за обложку своего еженедельного журнала
Это было черно-белое изображение президента страны Эммануэля Макрона. Некоторые читатели нашли сходство со снимками лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. В редакции заявили, что не видят сходства. Там также отметили, что дизайнеры, создававшие обложку, почерпнули вдохновение в творчестве российских конструктивистов, пишет агентство ТАСС.
Комментарии9
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creta 30 декабря 2018 | 11:45
При виде Макрона в новом обличии французы стали кидать зиги. Ну и конечно в этом виноваты ...российские конструктивисты... Кто это такие вообще?
grs_alx_112018 30 декабря 2018 | 11:50
creta: Вот ведь ванятки-марфутки - Википедия вам в харю;)) Вам посконникам в лом объяснять в чем наблюдается практически родство и германского и советского искусства того времени.
pattrick1 30 декабря 2018 | 11:53
Некоторые читатели нашли сходство со снимками лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. В редакции заявили, что не видят сходства....
Вот бы "Эхо Москвы" показали эти фотки, чтобы читатели сайта могли сформировать свое мнение, или хотя бы ссылку дали?
kreamssdick 30 декабря 2018 | 11:54
pattrick1: в гугле тебя забанили? и правильно сделали.
nelibermot27 30 декабря 2018 | 11:58
"Там также отметили, что дизайнеры, создававшие обложку, почерпнули вдохновение в творчестве российских конструктивистов"
Даже здесь своё дерьмо хотят на Россию перебросить, ДБ
pravdatut 30 декабря 2018 | 11:52
creta: помощники - туристы.
stebinmaku 30 декабря 2018 | 11:47
"дизайнеры, создававшие обложку, почерпнули вдохновение в творчестве российских конструктивистов"
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Ну это явное влияние российских гибридных кибер-хакеров ГРУ. Нужно это дер.. , это дело провентилировать на Совете Европы, чтобы продлить в связи с этим санкции.
echo_shar 30 декабря 2018 | 11:51
Русские хакеры взломали мозг дизайнеров Лё Монд
dyymm 30 декабря 2018 | 11:52
Кто бы сомневался - и тут российский след!