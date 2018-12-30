Французская газета «Монд» извинилась перед читателями за обложку своего еженедельного журнала

Это было черно-белое изображение президента страны Эммануэля Макрона. Некоторые читатели нашли сходство со снимками лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. В редакции заявили, что не видят сходства. Там также отметили, что дизайнеры, создававшие обложку, почерпнули вдохновение в творчестве российских конструктивистов, пишет агентство ТАСС.