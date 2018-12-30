Захарова: В российском МИДе не получали жалоб от Би-би-си, связанных с публикацией персональных данных сотрудников
В российском МИДе не получали жалоб от Би-би-си, связанных с публикацией персональных данных сотрудников корпорации, работающих в нашей стране. Об этом «Эху Москвы» сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.
Накануне медиакорпорация Би-би-си сообщила на своем сайте, что подала официальную жалобу в МИД России в связи с тем, что на этой неделе был опубликован поименный список сотрудников московского бюро. Сведения, в частности, появились на информационно-развлекательном ресурсе «Пикабу». В Би-би-си подчеркнули, что эти данные были только в распоряжении российских властей. В открытом доступе сведения публиковались лишь частично.
Комментарии16
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danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:33
А бабка данко1 получала. Сейчас она напишет.
ajsenev 30 декабря 2018 | 11:37
Но данные на журналистов, кроме как из МИДа взять неоткуда.
danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:39
ajsenev: ты журналист или коклотролль?
pattrick1 30 декабря 2018 | 11:43
Накануне медиакорпорация Би-би-си сообщила на своем сайте, что подала официальную жалобу в МИД России в связи с тем, что на этой неделе был опубликован поименный список сотрудников московского бюро....
Московские либегалы, если судят их грязножопых товарищей, частенько публикуют фамилии и адреса судей с тем, чтобы оказать на них давление.
ykpadupa 30 декабря 2018 | 11:39
danko_wudra: Да она уже в говнище ,боярышника с корвалолом намешала !
Ща лежит уже под елкой и щеневмерлу воет , праздник все таки !))))
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 11:51
ykpadupa: " Да она уже в говнище ,боярышника с корвалолом намешала !
Ща лежит уже под елкой и щеневмерлу воет , праздник все таки !)))) "
зря Вы так о Марии Захаровой - боярышник с корвалолом - это Ваша привилегия, а Мария Захарова нюхает качественный кокаин, привезённый тремя заходами из Венесуэлы
завидуйте молча
ykpadupa 30 декабря 2018 | 11:57
archibald_dandy_esquire: О бля ,а ты оказывается говорящий впопугай !? )
kottigr1 30 декабря 2018 | 11:35
"Почта России" .. !
"Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы. "
danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:37
kottigr1: ты острее юморного тролля. Не правда ли?
tvitov66 30 декабря 2018 | 11:38
kottigr1:
Захаровой никто
Не пишет,
Захарову никто
Не ждёт...
На линии огня
Пустые города,
В которых никогда
Ты раньше не бывала.
И рвутся поезда
На тонкие слова,
Он не сошёл с ума,
Ты ничего не знала... (с) Би-2
parasuk_ 30 декабря 2018 | 11:37
С предателями в России не церемонятся. Могут и на мосту расстрелять :)
olegleon 30 декабря 2018 | 11:37
на Пикабу? ещё бы на анекдот.ру опубликовали бы. тогда бы британцы лично Путину жалобу написали.
grs_alx_112018 30 декабря 2018 | 11:42
Бедный Машкин мужичок - ведь хрен поймешь — толи от страсти кричит по ночам, то ли как на Смоленке симулирет ;))
danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:43
grs_alx_112018: а твой богатый.
grs_alx_112018 30 декабря 2018 | 11:56
danko_wudra: Мудилко - просто и без затей - все трое Ты, патрикос и парсюк - ПНХ. Тебя когда куратор имеет - повизгиваешь?
echo_shar 30 декабря 2018 | 11:53
Данне журналисто RT, значит, можно публиковать и данные сотрудников ГРУ тоже, а фамилии ББСишников - нельзя? )))))))