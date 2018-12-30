Захарова: В российском МИДе не получали жалоб от Би-би-си, связанных с публикацией персональных данных сотрудников

В российском МИДе не получали жалоб от Би-би-си, связанных с публикацией персональных данных сотрудников корпорации, работающих в нашей стране. Об этом «Эху Москвы» сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Накануне медиакорпорация Би-би-си сообщила на своем сайте, что подала официальную жалобу в МИД России в связи с тем, что на этой неделе был опубликован поименный список сотрудников московского бюро. Сведения, в частности, появились на информационно-развлекательном ресурсе «Пикабу». В Би-би-си подчеркнули, что эти данные были только в распоряжении российских властей. В открытом доступе сведения публиковались лишь частично.