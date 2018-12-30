Владимир Путин собирается провести новогодние каникулы в Москве
Об этом глава государства сообщил накануне.
Вчера вечером Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко участвовал в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» на Красной площади. Участвовали хоккеисты, бизнесмены и политики. Команда, за которую играли президент и министр обороны России, выиграла со счетом 14:10. Путин предлагал поучаствовать в матче и президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Тот отказался, сославшись на предновогодние дела.
Комментарии12
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danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:11
А где бабка данко1 зочет провести в маями?
serge_moro 30 декабря 2018 | 11:17
danko_wudra: Наступает Новый год со старым ,несменяемым диктаторoм. Как можно загадывать желание на будущее,которого нет . Страна в полной изоляции и санкциях и главный преступник страны нас будет поздравлять с Новым ,старым сталинским годом и желать нам удачи ,здоровья и надежд .Ведь ,он наш Гарант забрал у нас все то,что он нам желает. Новый год будет удачным только для тех ,кто находится рядом с корытом Свиньи ,которая олицетворяет эту власть уже давно. И год Свиньи ,кому ,как не им только кстати
taglit 30 декабря 2018 | 11:19
danko_wudra: а что, уже в Москве есть новогодний бункер?
danko1 30 декабря 2018 | 11:33
taglit: Из-за того, что трус Путин будет в Москве, Красная площадь будет открыта для людей только с 31 декабря до 2-го января.
Не помню, чтобы кроме Путина кто-то Красную площадь закрывал.
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 11:58
danko1:
возможно, что Москву "зачистят", как в памятный день "инаугурации"
будет хорошо - пустой город, снайперы на домах, боевые ветролёты, барражирующие над территорией, где будет проводить праздники шестипутин в разных шести местах и 350 тысяч карателей в штатском, изображающих "народ"
лепота
kremlefurer 30 декабря 2018 | 11:19
Подарки корешам развозить будет. Вроттенберги уже получили, но осталось много не одаренных.
payalnick 30 декабря 2018 | 11:21
"...собирается провести в Москве"
Москва что, резиновая? Других мест нет? Понаедут, тут...
olegfst 30 декабря 2018 | 11:30
Мы очень рады, плачем от счастья
baddy 30 декабря 2018 | 11:33
А на лыжах где будет кататься? Не в Москве же.
scimitar 30 декабря 2018 | 11:50
baddy: Почему? Попросит Золотова, и 350 тысяч его дармоедов запросто накидают снежную гору прямо на Красной площади. Будет скатываться с мавзолея.
stopkran1969 30 декабря 2018 | 11:33
Это и пугает
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 11:48
Увидеть как это мачо передвигается на коньках и в цирк ходить не надо. А то дрессированный медведь на его фоне Харламовым покажется.