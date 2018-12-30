Владимир Путин собирается провести новогодние каникулы в Москве

Об этом глава государства сообщил накануне.

Вчера вечером Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко участвовал в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» на Красной площади. Участвовали хоккеисты, бизнесмены и политики. Команда, за которую играли президент и министр обороны России, выиграла со счетом 14:10. Путин предлагал поучаствовать в матче и президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Тот отказался, сославшись на предновогодние дела.