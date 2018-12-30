Z Архив новостей новости
5 23 6 1485
11:04, 30 декабря 2018

Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости

Такие подсчеты приводит интернет-издание РБК.

Если в начале 2018 года доллар стоил примерно 57,5 рублей, то накануне в ходе последних торгов на Мосбирже его курс составил почти 70 рублей. Как отмечает РБК, здесь падение составило более 21%. По отношению же к евро российская валюта просела на 15,5%. В начале года евро стоил чуть более 69 рублей, сейчас же – почти 80 рублей. Первая волна падения в этом году пришлась на апрель, когда были приняты новые антироссийские санкции, в том числе против компаний Олега Дерипаски. Вторая случилась в августе-сентябре из-за угрозы ограничительных мер против российского госдолга и госбанков. Тогда же российская валюта достигла пиковых значений за 2,5 года: доллар составлял 70,5 рублей, а евро – почти 82 рубля. Эксперты полагают, что ситуация с рублем в следующем году будет нестабильна, и в зависимости от уровня предполагаемых санкций он может как резко подорожать, так и резко подешеветь. В частности, коридор курса доллара некоторыми оценивается в 65-75 рублей.

В предыдущие два года рубль неизменно укреплялся по отношению к доллару.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tag188 30 декабря 2018 | 11:14

И это еще только первый год обещанных "великих прорывов"!

danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:15

tag188: а где старуха данко1 спец в рублях из маями?

kottigr1 30 декабря 2018 | 11:18

danko_wudra: Зато Путин подарил россиянам на Новый Год новую ракету.. А им всё мало, неблагодарным.. !

danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:19

kottigr1: 7 котингеров, 6 старух данко1, 7 пивных и 5 детских садиков.

kottigr1 30 декабря 2018 | 11:32

danko_wudra: Ты рад полученной от Путина новой Вундервафле ?

pmasel 30 декабря 2018 | 11:46

kottigr1: А если к этому прибавить, что среднегодовая цена на нефть в 2018 году была на 30% выше(70 против 53) прошлогодней, то прорыв вдвойне.

blahovdav 30 декабря 2018 | 11:38

danko_wudra: главное, что ты успел вперед ее- все без очереди пропускали вонючую путлеровскую свинку? Прапор то хвалит?

olegleon 30 декабря 2018 | 11:32

tag188: и пятый год санкций, которые должны были ещё в 2014 году заставить Россию отдать опять Крым Украине или развалить экономику России

tag188 30 декабря 2018 | 11:35

olegleon: Так 5 лет назад доллар стоил меньше 30 рублей. Если отсчитать за пятилетний период, то рубль потерял далеко не 20% стоимости.

olegleon 30 декабря 2018 | 11:49

tag188: "На 29 декабря 2013г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 32,6282 RUB/USD."
32 это точно "меньше 30"???

tag188 30 декабря 2018 | 11:57

olegleon: Хорошо, хорошо, в районе 30.
Ты сегодняшний курс доллара с тем, который сейчас сам привел, сравнить можешь? На сколько в процентах он вырос?

vitaminoz 30 декабря 2018 | 11:39

olegleon: санкций еще не было, прижопинец

aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 11:42

olegleon: Вам преданной портянке с копыта власти чего от Крыма то перепало? Вове перепало, главному попику перепало, власть предержащим ещё как. А вам как было 11,80 , так и осталось.

vvpv 30 декабря 2018 | 11:16

А в расподающейся и замерзающей Украине курс гривны 30 декабря 2017 был 28 гр за доллар а на сегодня 27.5. Что за фигня?

olegleon 30 декабря 2018 | 11:34

vvpv: а был 8-9 грн/долл при переходе к проевропейскому пути. т.е. упала гривна в 3 раза. а рубль был 30-33, а теперь 69 после 4,5 лет санкций.
тут и задумаешься, какая страна под экономическими санкциями?

blahovdav 30 декабря 2018 | 11:42

olegleon: Свинопут может мне напомнит насколько стали лучше жить советские люди в июле 41го??Вот ведь тварь то сталин, допустивший такое падение жизни своего народа?

olegleon 30 декабря 2018 | 11:51

blahovdav: а причём тут 41 год? или ты намекаешь, что Украину полностью захватили нацисты в 2014 году?

kremlefurer 30 декабря 2018 | 11:17

Зато нацлидер показал мультики посмотрели. А ещё можем повторить август 98.

mozhem_povtorit 30 декабря 2018 | 11:26

За доллар стали давать на 20% больше рублей, богатеем. (с) Путин

aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 11:39

Охренительные эксперты. Может так, а может эдак. Такую экспертизу любой бомж с вокзала сбацает.

cromwel 30 декабря 2018 | 11:48

Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости
А вова 100% совести

sempai 30 декабря 2018 | 11:48

Дерублиализация..

piston33355 30 декабря 2018 | 11:58

Не знаю, мне доллары не нужны, я в рублях получаю. Не желею что голосовал за Путина и всю семью заставил.

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 117 6 11255 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сходите в кино, не пожалеете Вчера сходила подряд на два фильма — «Полицейский с Рублевки» и «Аквамен». Ну что, смело могу сказать, что российское хорошее кино по части юмора начинает побеждать американское…

5 95 6 15000 23.12
Kкино, рф, сша, общество, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 366 6 26623 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 259 6 21567 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 291 6 24505 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 221 6 18842 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 155 6 14086 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 85 6 9252 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 87 6 9569 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20849 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26617 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 96 6 11732 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 111 6 13622 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 113 6 14457 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6903 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 16978 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Переговоры президентов России и Белоруссии заняли накануне 3,5 часа Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки

5 18 6 8288
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 63 6 121930 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 43 6 11487 26.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 380 6 475878 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 153 6 191285 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7519483
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3834251

Сегодня в эфире