Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости
Такие подсчеты приводит интернет-издание РБК.
Если в начале 2018 года доллар стоил примерно 57,5 рублей, то накануне в ходе последних торгов на Мосбирже его курс составил почти 70 рублей. Как отмечает РБК, здесь падение составило более 21%. По отношению же к евро российская валюта просела на 15,5%. В начале года евро стоил чуть более 69 рублей, сейчас же – почти 80 рублей. Первая волна падения в этом году пришлась на апрель, когда были приняты новые антироссийские санкции, в том числе против компаний Олега Дерипаски. Вторая случилась в августе-сентябре из-за угрозы ограничительных мер против российского госдолга и госбанков. Тогда же российская валюта достигла пиковых значений за 2,5 года: доллар составлял 70,5 рублей, а евро – почти 82 рубля. Эксперты полагают, что ситуация с рублем в следующем году будет нестабильна, и в зависимости от уровня предполагаемых санкций он может как резко подорожать, так и резко подешеветь. В частности, коридор курса доллара некоторыми оценивается в 65-75 рублей.
В предыдущие два года рубль неизменно укреплялся по отношению к доллару.
Комментарии23
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tag188 30 декабря 2018 | 11:14
И это еще только первый год обещанных "великих прорывов"!
danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:15
tag188: а где старуха данко1 спец в рублях из маями?
kottigr1 30 декабря 2018 | 11:18
danko_wudra: Зато Путин подарил россиянам на Новый Год новую ракету.. А им всё мало, неблагодарным.. !
danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:19
kottigr1: 7 котингеров, 6 старух данко1, 7 пивных и 5 детских садиков.
kottigr1 30 декабря 2018 | 11:32
danko_wudra: Ты рад полученной от Путина новой Вундервафле ?
pmasel 30 декабря 2018 | 11:46
kottigr1: А если к этому прибавить, что среднегодовая цена на нефть в 2018 году была на 30% выше(70 против 53) прошлогодней, то прорыв вдвойне.
blahovdav 30 декабря 2018 | 11:38
danko_wudra: главное, что ты успел вперед ее- все без очереди пропускали вонючую путлеровскую свинку? Прапор то хвалит?
olegleon 30 декабря 2018 | 11:32
tag188: и пятый год санкций, которые должны были ещё в 2014 году заставить Россию отдать опять Крым Украине или развалить экономику России
tag188 30 декабря 2018 | 11:35
olegleon: Так 5 лет назад доллар стоил меньше 30 рублей. Если отсчитать за пятилетний период, то рубль потерял далеко не 20% стоимости.
olegleon 30 декабря 2018 | 11:49
tag188: "На 29 декабря 2013г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 32,6282 RUB/USD."
32 это точно "меньше 30"???
tag188 30 декабря 2018 | 11:57
olegleon: Хорошо, хорошо, в районе 30.
Ты сегодняшний курс доллара с тем, который сейчас сам привел, сравнить можешь? На сколько в процентах он вырос?
vitaminoz 30 декабря 2018 | 11:39
olegleon: санкций еще не было, прижопинец
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 11:42
olegleon: Вам преданной портянке с копыта власти чего от Крыма то перепало? Вове перепало, главному попику перепало, власть предержащим ещё как. А вам как было 11,80 , так и осталось.
vvpv 30 декабря 2018 | 11:16
А в расподающейся и замерзающей Украине курс гривны 30 декабря 2017 был 28 гр за доллар а на сегодня 27.5. Что за фигня?
olegleon 30 декабря 2018 | 11:34
vvpv: а был 8-9 грн/долл при переходе к проевропейскому пути. т.е. упала гривна в 3 раза. а рубль был 30-33, а теперь 69 после 4,5 лет санкций.
тут и задумаешься, какая страна под экономическими санкциями?
blahovdav 30 декабря 2018 | 11:42
olegleon: Свинопут может мне напомнит насколько стали лучше жить советские люди в июле 41го??Вот ведь тварь то сталин, допустивший такое падение жизни своего народа?
olegleon 30 декабря 2018 | 11:51
blahovdav: а причём тут 41 год? или ты намекаешь, что Украину полностью захватили нацисты в 2014 году?
kremlefurer 30 декабря 2018 | 11:17
Зато нацлидер показал мультики посмотрели. А ещё можем повторить август 98.
mozhem_povtorit 30 декабря 2018 | 11:26
За доллар стали давать на 20% больше рублей, богатеем. (с) Путин
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 11:39
Охренительные эксперты. Может так, а может эдак. Такую экспертизу любой бомж с вокзала сбацает.
cromwel 30 декабря 2018 | 11:48
Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости
А вова 100% совести
sempai 30 декабря 2018 | 11:48
Дерублиализация..
piston33355 30 декабря 2018 | 11:58
Не знаю, мне доллары не нужны, я в рублях получаю. Не желею что голосовал за Путина и всю семью заставил.