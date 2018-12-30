Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости

Такие подсчеты приводит интернет-издание РБК.

Если в начале 2018 года доллар стоил примерно 57,5 рублей, то накануне в ходе последних торгов на Мосбирже его курс составил почти 70 рублей. Как отмечает РБК, здесь падение составило более 21%. По отношению же к евро российская валюта просела на 15,5%. В начале года евро стоил чуть более 69 рублей, сейчас же – почти 80 рублей. Первая волна падения в этом году пришлась на апрель, когда были приняты новые антироссийские санкции, в том числе против компаний Олега Дерипаски. Вторая случилась в августе-сентябре из-за угрозы ограничительных мер против российского госдолга и госбанков. Тогда же российская валюта достигла пиковых значений за 2,5 года: доллар составлял 70,5 рублей, а евро – почти 82 рубля. Эксперты полагают, что ситуация с рублем в следующем году будет нестабильна, и в зависимости от уровня предполагаемых санкций он может как резко подорожать, так и резко подешеветь. В частности, коридор курса доллара некоторыми оценивается в 65-75 рублей.

В предыдущие два года рубль неизменно укреплялся по отношению к доллару.