Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии обнаружили в архивах КГБ, рассекреченных в Латвии
На её карточку на сайте, специально созданном для публикации документов, обратили внимание журналисты нижегородского сайта «Коза-пресс». Как отмечает сайт «МБХ Медиа», на снимках, которые есть в Интернете, игуменья запечатлена рядом с патриархом Кириллом, а также с женой премьера Дмитрия Медведева. Согласно данным РПЦ, игуменья Сергия, она же Александра Конкова, родилась под Москвой и в начале 80-х поступила в рижский монастырь. Как следует из карточки КГБ, человек с такими персональными и биографическими данным был завербован в качестве агента в 1987 году под псевдонимом Вероника.
Комментарии17
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pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 11:13
разочарование. Думал гундяй генерал, а он лишь полковник. Хотя плешивый и того меньше.
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 11:19
pyco__mypucmo:
а ведь было 2 совецких фильма "Овод", где на примере католической церкви разоблачается поповская принадлежность к стукачам
86% населения не поняли, что их исповеди непременно направляются в нквд-кгб-фсб для потенциального шантажа и заведения уголовных дел
pattrick1 30 декабря 2018 | 11:21
Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии обнаружили в архивах КГБ, рассекреченных в Латвии...
И что с того, интересно? Что в этом плохого? Это для евреев мечтающих о России без русских, сотрудничество с КГБ равносильно сотрудничеством с Гестапо, а для нормальных советских людей, а теперь и россиян, КГБ-ФСБ это не враги, а защитники Родины.
danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:30
archibald_dandy_esquire: старуха данко1 агентка кгб до сегодняшнего времяни. Это известно давно всему Миру!
pattrick1 30 декабря 2018 | 11:34
danko_wudra:
Данко1 профессиональная провокаторша КГБ, она нарочно пишет русофобские комментарии, а фсбшники вычисляют лохов которые ей ставят "лайки".
baba_lera 30 декабря 2018 | 11:46
pattrick1: Она нарушила просто шлейф христианских заповедей, по церковным канонам совершила тяжкий грех и преступление, а так для тебя да - ничего плохого, если не брать во внимание, что КГБ в издании ВВП , не служит интересам государства, а является филиалом ОПГ. Кстати, я считаю, что Путин сделал очень много полезного в плане ускорения развала российского имперского пространства. В этом отношении я соглашусь с Обамой, Путин это слабая и ускоренно деградирующая Россия
pattrick1 30 декабря 2018 | 12:01
baba_lera:
Свистишь свинья. Жидобандеровцев надо давить всем миром.
tiridas 30 декабря 2018 | 11:28
archibald_dandy_esquire: Я правильно понял, вы утверждаете, что тайны исповеди в христианстве не существует в принципе?
nikolashin2017 30 декабря 2018 | 11:44
"...и ни церковь,ни кабак - ничего не свято",
коль страна моя живет в лапах супостата...
danko_wudra 30 декабря 2018 | 11:13
А где бабка данко1 спец по кгб Латвии из маями?
pravdatut 30 декабря 2018 | 11:22
РПЦ - авангард в борьбе за империю и порабощение народа захваченных территорий.
nikolashin2017 30 декабря 2018 | 11:23
страна сексотов и бл...ей
без чести,совести,идей
планете всей дает урок,
как зло и гадость прятать впрок...
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 11:36
На снимке уважаемые среди портянок и прочего дерьма персонажи.
andy66 30 декабря 2018 | 11:38
ни одну церковную должность в СССР нельзя было занять, не будучи агентом КГБ. Те кто жили в СССР - это знали, только не все решались произнести вслух
krestianin_067rus Михаил Никитин 30 декабря 2018 | 11:49
Православная церковь гэбушного паханата... :)))
terens 30 декабря 2018 | 12:02
Америку открыли чтоли? Все попы из совка обязательно работали на КГБ. По другому церковь не работала. Окститесь.
zztop1960 30 декабря 2018 | 12:02
Так и митрополит Латвийской православной церкви МП Александр , тоже агент КГБ . псевдоним "Читатель" , был завербован в 1982 году сотрудником 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР