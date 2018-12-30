Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии обнаружили в архивах КГБ, рассекреченных в Латвии...

На её карточку на сайте, специально созданном для публикации документов, обратили внимание журналисты нижегородского сайта «Коза-пресс». Как отмечает сайт «МБХ Медиа», на снимках, которые есть в Интернете, игуменья запечатлена рядом с патриархом Кириллом, а также с женой премьера Дмитрия Медведева. Согласно данным РПЦ, игуменья Сергия, она же Александра Конкова, родилась под Москвой и в начале 80-х поступила в рижский монастырь. Как следует из карточки КГБ, человек с такими персональными и биографическими данным был завербован в качестве агента в 1987 году под псевдонимом Вероника.