Северная Корея, по некоторым данным, продолжает разработку ракетных вооружений

Аналитики не исключают, что Пхеньян может провести очередное испытание.

КНДР в первой половине месяца протестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет, пишет японская газета Yomiuri. Она ссылается на военно-дипломатические источники. Телеметрические датчики позволяют контролировать данные о полёте ракеты, в том числе её скорость и траекторию. Пхеньян тестировал такое оборудование и раньше. Но делал это непосредственно перед ракетными испытаниями. Поэтому эксперты опасаются, что КНДР готовится провести новый запуск баллистической ракеты. Так власти Северной Кореи хотят напомнить миру о своих возможностях, отметили источники японского издания. И не исключили, что разработка ракетных вооружений продолжается. Но в апреле отказался от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет разной дальности. И ликвидировал крупнейший и возможно единственный ядерный полигон в стране. Лидеры США и КНДР полгода назад на встрече в Сингапуре подписали декларацию о полном ядерном разоружении Северной Кореи. А затем Ким Чен Ын уже с южнокорейским коллегой договорились сделать полуостров свободным от ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял о прогрессе в вопросе ядерного разоружения Пхеньяна.