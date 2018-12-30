Северная Корея, по некоторым данным, продолжает разработку ракетных вооружений
Аналитики не исключают, что Пхеньян может провести очередное испытание.
КНДР в первой половине месяца протестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет, пишет японская газета Yomiuri. Она ссылается на военно-дипломатические источники. Телеметрические датчики позволяют контролировать данные о полёте ракеты, в том числе её скорость и траекторию. Пхеньян тестировал такое оборудование и раньше. Но делал это непосредственно перед ракетными испытаниями. Поэтому эксперты опасаются, что КНДР готовится провести новый запуск баллистической ракеты. Так власти Северной Кореи хотят напомнить миру о своих возможностях, отметили источники японского издания. И не исключили, что разработка ракетных вооружений продолжается. Но в апреле отказался от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет разной дальности. И ликвидировал крупнейший и возможно единственный ядерный полигон в стране. Лидеры США и КНДР полгода назад на встрече в Сингапуре подписали декларацию о полном ядерном разоружении Северной Кореи. А затем Ким Чен Ын уже с южнокорейским коллегой договорились сделать полуостров свободным от ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял о прогрессе в вопросе ядерного разоружения Пхеньяна.
Комментарии6
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buzukin074 30 декабря 2018 | 11:13
Корейцы хотят просто запустить еще один спутник - штобы летал над Америкой и посылал Трампу превед :) Сцут японцы, сцут американцы! Две Кореи вот-вот объединятся, и тогда... Хер их на кривой кобыле объедешь - ни косоглазые, ни матрасно-полосатые не справятся с новым монстром :)
pattrick1 30 декабря 2018 | 11:15
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял о прогрессе в вопросе ядерного разоружения Пхеньяна...
Трамп - ЧМО.
Ким Чен Ын - мужик.
kottigr1 30 декабря 2018 | 11:29
pattrick1: Путин и Ын подарили своим нищим гражданам на Новый Год по большой, дорогой и красивой Вундервафле...
pattrick1 30 декабря 2018 | 11:38
kottigr1:
Не только это, он подарил ещё 24 украинских педераста, что сидят в подвалах Лубянки.
mikr 30 декабря 2018 | 11:18
Самое примечательное в этой истории в том, что американцы уже не могут разбомбить "ненавистного" Кима, как они это раньше с легкостью проделали с Югославией, с Ираком и многими другими жертвами американской военщины. Не те нынче американцы пошли. Кишка у них тонка. Значит сдулись США, капец им придет в ближайшее время. Ошиблись наши украинские "небратья", не на ту лошадку поставили.
buzukin074 30 декабря 2018 | 11:36
mikr: То-то вся АУГ сдриснула куда подальше от корейских берегов - только бы дернулись, сразу в ответ получили бы ядерный удар. С Кима станется - зачем тогда иметь оружие, которого не боится противник? Ну а в нашем случае довольно угроз от владения новыми видами оружия. С новым годом, Америка!