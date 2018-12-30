В Лос-Анджелесе в результате кибератаки на типографию произошел сбой в печати и доставке крупнейших газет
Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс. Типография принадлежит газете Лос-Анджелес таймс. Атака затронула компьютерные системы, отвечающие за процесс печати, из-за чего часть подписчиков не получили субботние выпуски. В пресс-службе Лос-Анджелес таймс заявили, что в типографии работают над устранением проблемы, но сбои с доставкой могут возникнуть и сегодня, в воскресенье.
Комментарии8
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olegleon 30 декабря 2018 | 10:39
"русские хакеры, близкие к спецслужбам" хайли лайкли
ну а на кого ещё то свалить?
viagor 30 декабря 2018 | 10:52
Бумажные газеты до сих пор читают. А толку ноль. Конгрессменша всерьёз поверила российским пранкерам, что в стране Лимпопо правит диктатор Айболит. Это финиш.
kreamssdick 30 декабря 2018 | 10:55
viagor: некоторые до сих пор верят, что в СССР был бы коммунизм...
viagor 30 декабря 2018 | 11:17
kreamssdick: Это верно. Не надо читать буржуинские газеты перед обедом. Там лукаво пугают коммунизмом, а его нигде не было.
kreamssdick 30 декабря 2018 | 11:23
viagor: а зачем было обещать?
viagor 30 декабря 2018 | 11:39
kreamssdick: Все и сами знали, что коммунизм неизбежен. Дело будущего. Никто эволюцию человеческого сознания и общественного устройства не отменял. Буржуинам это не по силам. На капитализме эволюцию не остановят.
kreamssdick 30 декабря 2018 | 11:52
viagor: оно и видно
viagor 30 декабря 2018 | 11:57
kreamssdick: Безусловно. Люди всегда будут стремиться к справедливости и всеобщему братству.