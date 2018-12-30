Россиянам не хватает доходов на общую сумму 800 миллиардов рублей для преодоления бедности

Об этом сказал министр труда Максим Топилин. По его словам, сейчас в стране за чертой бедности живут 20 миллионов человек, то есть, больше 13% населения. По словам Топилина, в ближайшие пять лет министерство планирует снизить процент бедности до 6%. Ранее эксперты РАНХиГС опубликовали исследование, согласно которому больше 20% россиян живут в бедности. Они могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов. При этом, большинство жителей страны вынуждены экономить.