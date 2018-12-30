Z Архив новостей новости
5 20 6 892
10:31, 30 декабря 2018

Россиянам не хватает доходов на общую сумму 800 миллиардов рублей для преодоления бедности

Об этом сказал министр труда Максим Топилин. По его словам, сейчас в стране за чертой бедности живут 20 миллионов человек, то есть, больше 13% населения. По словам Топилина, в ближайшие пять лет министерство планирует снизить процент бедности до  6%. Ранее эксперты РАНХиГС опубликовали исследование, согласно которому больше 20% россиян живут в бедности. Они могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов. При этом, большинство жителей страны вынуждены экономить.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vedma2017 30 декабря 2018 | 10:37

Ввести прогрессивный налог для всяких сечиных, еще даже не снимая их с "работы" - и вопрос будет решен.
Но клептоманы не хотят отдавать награбленное.

danko1 30 декабря 2018 | 10:47

vedma2017: С учетом того, что только за последние 2 года вывели 60 млрд. дол. награбленного на Запад, то если бы приближенные ко власти не воровали, то нищеты в стране не было.

kreamssdick 30 декабря 2018 | 10:54

danko1:
А кто же их украл и потратил на ерунду, эти 800 миллиардов? ай-ай-ай)) За 20 лет можно было Россию превратить в Дубай с кондиционерами и печками на остановках общественного транспорта, новыми дорогами и сетями 5g, но поскольку россияне твари неблагодарные, что доказали неоднократно в истории, то власти решили осчастливить только себя. Проще устроить себя в Дубае, чем Дубай в себе.

dunai10 30 декабря 2018 | 11:11

danko1: за последние 2 года вывели 60 млрд. дол.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Это только за один 2018 г. (http://fincan.ru/articles/28_ottok-kapitala-iz-rossii-ctatistika-po-godam/.) И не забывайте, что туда входят и частные иностранные инвесторы.

olegleon 30 декабря 2018 | 10:37

800 миллиардов рублей? т.е. сумму, которую тратит Собянин на "социалку" только в одной Москве

rampa 30 декабря 2018 | 10:38

снизить до 6% - это означает, что остальные вымрут в ближайшие пять лет?

archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 10:57

rampa: " снизить до 6% - это означает, что остальные вымрут в ближайшие пять лет? "

пять лет - многовато - каратели золотогвардии могут уменьшить поголовье бедноты в течение 2-3-х месяцев, применяя огнемёты автомобилей "Каратель"

gregor 30 декабря 2018 | 10:38

Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.

- Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

kottigr1 30 декабря 2018 | 10:39

Россиянам не хватает доходов на общую сумму 800 миллиардов рублей для преодоления бедности
----------------------------------------------------------------------------
Может быть государство слишком глубоко запустило свои ручища в карманы россиян и вытащило лишнего ?

plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 10:40

"...в ближайшие пять лет министерство планирует снизить процент бедности до 6%"
Производство "Новичка" начато в промышленных масштабах?

wild_division 30 декабря 2018 | 10:54

plidurok: 800 млрд рублей, и расияне заживут в кайф?
А давайте изымем эти 800 млрд, например у Пригожина? Нафиг он нужен России. Или у Клишаса, Дерипаски, Абрамовича, Тимченко, Ротенбергов, Ковальчука, А лучше всего соберем эти 800 млрд у народа. Видимо они так и сделают. Что не сделаешь для счастья народа.....тьфу ты, населения. Народа уже давно в России нет..кончился.

tag188 30 декабря 2018 | 10:40

20 миллионов россиян живут за чертой бедности?
А кто в этом виноват, Топилин случаем не сказал? Какая Абама правит здесь уже скоро 20 лет??

tv_victim 30 декабря 2018 | 10:46

tag188: Наверное тот же, кто швыряет миллиарды на "помощь" януковичам, асадам, мадурам, постаревшим бородачам с Кубы, сынульке Каддафи и прочим упырям....

tv_victim 30 декабря 2018 | 10:43

Это меньше, чем полтора миллиарда долларов! И гораздо меньше, чем тратится на сирийское паскудство, на аферы с лугандонией и даунбассом, и уж точно меньше, чем просто разворовывается верхушкой... И уж совсем смешно выглядит по сравнению с состоянием любого олигарха или тайного Корейко, сидящего едва ли не в каждом министерском кресле....

graeshoppe 30 декабря 2018 | 10:45

Чё, брат министр, никак по сенаторским швейцарским шале пройтись решил? С топориком?Там-то, знать, гораздо больше лежит... Так что, что бы добыть требуемую сумму, достаточно будет, как говорится, и одного шале!)

cromwel 30 декабря 2018 | 10:46

Я рад, что хоть один россиянин решил свою проблему с бедностью заныкав 4 мешка с картошкой. Зиму переживет. Другой потенциальный россиянин отчалил пустой на родину.

anemon 30 декабря 2018 | 10:53

Всего-то? Но в офшорах-то нашли российский 1 трлн!

greeg1 30 декабря 2018 | 10:57

Пока россияне и олигархи не научатся пользоваться капитализмом, им всегда будет нехватать не то что миллиардов, а и триллионов зеленых денег.

sim202_ 30 декабря 2018 | 11:00

Китай за 10 лет вывел из бедности более ПОЛУМИЛЛИАРДА человек!
Рывок , говорите?
Прорыв?

lapuh 30 декабря 2018 | 11:10

Ну да. Чтобы из нищих стать просто бедными как раз хватит.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 117 6 11255 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сходите в кино, не пожалеете Вчера сходила подряд на два фильма — «Полицейский с Рублевки» и «Аквамен». Ну что, смело могу сказать, что российское хорошее кино по части юмора начинает побеждать американское…

5 95 6 15000 23.12
Kкино, рф, сша, общество, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 366 6 26623 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 259 6 21567 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 291 6 24505 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 221 6 18842 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 155 6 14086 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 85 6 9252 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 87 6 9569 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20849 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26617 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 96 6 11732 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 111 6 13622 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 113 6 14457 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6903 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 16978 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Переговоры президентов России и Белоруссии заняли накануне 3,5 часа Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки

5 18 6 8288
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 63 6 121930 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 43 6 11487 26.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 380 6 475878 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 153 6 191285 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7519483
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3834251

Сегодня в эфире