Россиянам не хватает доходов на общую сумму 800 миллиардов рублей для преодоления бедности
Об этом сказал министр труда Максим Топилин. По его словам, сейчас в стране за чертой бедности живут 20 миллионов человек, то есть, больше 13% населения. По словам Топилина, в ближайшие пять лет министерство планирует снизить процент бедности до 6%. Ранее эксперты РАНХиГС опубликовали исследование, согласно которому больше 20% россиян живут в бедности. Они могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов. При этом, большинство жителей страны вынуждены экономить.
Комментарии20
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vedma2017 30 декабря 2018 | 10:37
Ввести прогрессивный налог для всяких сечиных, еще даже не снимая их с "работы" - и вопрос будет решен.
Но клептоманы не хотят отдавать награбленное.
danko1 30 декабря 2018 | 10:47
vedma2017: С учетом того, что только за последние 2 года вывели 60 млрд. дол. награбленного на Запад, то если бы приближенные ко власти не воровали, то нищеты в стране не было.
kreamssdick 30 декабря 2018 | 10:54
danko1:
А кто же их украл и потратил на ерунду, эти 800 миллиардов? ай-ай-ай)) За 20 лет можно было Россию превратить в Дубай с кондиционерами и печками на остановках общественного транспорта, новыми дорогами и сетями 5g, но поскольку россияне твари неблагодарные, что доказали неоднократно в истории, то власти решили осчастливить только себя. Проще устроить себя в Дубае, чем Дубай в себе.
dunai10 30 декабря 2018 | 11:11
danko1: за последние 2 года вывели 60 млрд. дол.
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Это только за один 2018 г. (http://fincan.ru/articles/28_ottok-kapitala-iz-rossii-ctatistika-po-godam/.) И не забывайте, что туда входят и частные иностранные инвесторы.
olegleon 30 декабря 2018 | 10:37
800 миллиардов рублей? т.е. сумму, которую тратит Собянин на "социалку" только в одной Москве
rampa 30 декабря 2018 | 10:38
снизить до 6% - это означает, что остальные вымрут в ближайшие пять лет?
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 10:57
rampa: " снизить до 6% - это означает, что остальные вымрут в ближайшие пять лет? "
пять лет - многовато - каратели золотогвардии могут уменьшить поголовье бедноты в течение 2-3-х месяцев, применяя огнемёты автомобилей "Каратель"
gregor 30 декабря 2018 | 10:38
Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.
- Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
kottigr1 30 декабря 2018 | 10:39
Россиянам не хватает доходов на общую сумму 800 миллиардов рублей для преодоления бедности
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Может быть государство слишком глубоко запустило свои ручища в карманы россиян и вытащило лишнего ?
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 10:40
"...в ближайшие пять лет министерство планирует снизить процент бедности до 6%"
Производство "Новичка" начато в промышленных масштабах?
wild_division 30 декабря 2018 | 10:54
plidurok: 800 млрд рублей, и расияне заживут в кайф?
А давайте изымем эти 800 млрд, например у Пригожина? Нафиг он нужен России. Или у Клишаса, Дерипаски, Абрамовича, Тимченко, Ротенбергов, Ковальчука, А лучше всего соберем эти 800 млрд у народа. Видимо они так и сделают. Что не сделаешь для счастья народа.....тьфу ты, населения. Народа уже давно в России нет..кончился.
tag188 30 декабря 2018 | 10:40
20 миллионов россиян живут за чертой бедности?
А кто в этом виноват, Топилин случаем не сказал? Какая Абама правит здесь уже скоро 20 лет??
tv_victim 30 декабря 2018 | 10:46
tag188: Наверное тот же, кто швыряет миллиарды на "помощь" януковичам, асадам, мадурам, постаревшим бородачам с Кубы, сынульке Каддафи и прочим упырям....
tv_victim 30 декабря 2018 | 10:43
Это меньше, чем полтора миллиарда долларов! И гораздо меньше, чем тратится на сирийское паскудство, на аферы с лугандонией и даунбассом, и уж точно меньше, чем просто разворовывается верхушкой... И уж совсем смешно выглядит по сравнению с состоянием любого олигарха или тайного Корейко, сидящего едва ли не в каждом министерском кресле....
graeshoppe 30 декабря 2018 | 10:45
Чё, брат министр, никак по сенаторским швейцарским шале пройтись решил? С топориком?Там-то, знать, гораздо больше лежит... Так что, что бы добыть требуемую сумму, достаточно будет, как говорится, и одного шале!)
cromwel 30 декабря 2018 | 10:46
Я рад, что хоть один россиянин решил свою проблему с бедностью заныкав 4 мешка с картошкой. Зиму переживет. Другой потенциальный россиянин отчалил пустой на родину.
anemon 30 декабря 2018 | 10:53
Всего-то? Но в офшорах-то нашли российский 1 трлн!
greeg1 30 декабря 2018 | 10:57
Пока россияне и олигархи не научатся пользоваться капитализмом, им всегда будет нехватать не то что миллиардов, а и триллионов зеленых денег.
sim202_ 30 декабря 2018 | 11:00
Китай за 10 лет вывел из бедности более ПОЛУМИЛЛИАРДА человек!
Рывок , говорите?
Прорыв?
lapuh 30 декабря 2018 | 11:10
Ну да. Чтобы из нищих стать просто бедными как раз хватит.