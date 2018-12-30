Автомобильные номера собираются привязать к месту регистрации владельцев
Подготовлен проект соответствующего постановления правительства. Согласно документу, при постановке машины на учет автовладелец может получить номера только того региона, в котором сам зарегистрирован. Но саму процедуру регистрации можно будет в любом отделении ГИБДД. Постановление должно вступить в силу на следующей неделе, 4 января.
Комментарии7
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tv_victim 30 декабря 2018 | 10:40
Главное не цель, а процесс! То принимают правила, то отменяют... Надоел уже этот законотворческий онанизм! Зато все при деле, мля, кипучая деятельность, раздутые штаты, бешеные бюджеты...
olegleon 30 декабря 2018 | 10:44
tv_victim: и хрен поймёшь какое положение, какие правила сейчас действуют.
но видимость деятельности обеспечена.
kottigr1 30 декабря 2018 | 10:50
tv_victim: После украинского Майдана, российские власти приравняли шины к оружию массового поражения и решили поставить на учет их владельцев....
payalnick 30 декабря 2018 | 11:04
Лучше, все таки, к автомобилю привязывать. Ещё лучше-прикрутить
old44 30 декабря 2018 | 11:12
так вроде было уже , или нет ?
ppoommaann2008 30 декабря 2018 | 11:29
Вместо того, чтобы всё это придумывать, давно уже бы на госуслугах просто при регистрации машины выбирали свободные номера из базы. Потом за 16 рублей жестянку сделать в любой конторе. всё! никаких проблем. коррупции, очередей.
Блатные номера? Если поступает два запроса или более - аукцион, как на мешке.ру. Всё очень просто. И пусть балуются номерочками. Проблема не в номерах, проблема в гаишниках.
svoi216 30 декабря 2018 | 11:31
Запутались менты. "Доить" автовладельцев так хочется вот и придумывают всякие схемы.