Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении работы

Компания, работавшая на рынке с 2006 года, предлагала туры в основном в Европу, в том числе на Новый год и Рождество. На сайте «Атурис» говорится, что туроператор останавливает работу из-за невозможности исполнить обязательства по всем договорам. В заявлении говорится, что компания приносит извинения клиентам. Также подчеркивается, что ответственность за неисполнение договоров застрахована.

Ростуризм подтвердил, что получил уведомление от «Атурис-тур» о прекращении деятельности.