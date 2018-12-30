КНДР протестировала оборудование для отслеживания данных о полете баллистических ракет
Об этом сообщает японская газета Ёмиури со ссылкой на военно-дипломатические источники. Согласно этим сведениям, испытания прошли в первой половине декабря. Датчики, которые тестировала Северная Корея, позволяют контролировать данные о полете ракеты, в том числе, — скорость и траекторию. Как предполагают собеседники газеты, эти испытания означают, что Пхеньян продолжает разработку ракетных вооружений после заявлений о прекращении ракетных и ядерных испытаний.
Комментарии7
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olegleon 30 декабря 2018 | 10:41
"Как предполагают собеседники газеты, эти испытания означают, что …"
… такие испытания были в СССР и США более 60 лет назад
kottigr1 30 декабря 2018 | 10:41
Северокорейские партнеры России снова слепили из травы и глины новенький танк ? Подобные фокусы только у них и донецких шахтеров с трактористами получаются..
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 11:08
kottigr1:
" КНДР протестировала оборудование для отслеживания данных о полете баллистических ракет "
оборудование не работает, поэтому в КНДР по поводу успеха объявлен всенародный праздник с раздачей 1-й рыбы на 1-у семью
klukvik 30 декабря 2018 | 10:44
от нашего вошьдя не отстают - байты против махов
kail34 30 декабря 2018 | 11:12
Стране с территорией с гулькин нос охренительно нужно отслеживать полет-пролет баллистических ракет? И сидя на подножном корме эта страна тратит деньги на оборудование для этого самого отслеживания?Или кто то заботливо предлагает это оборудование вместе с персоналом за небольшие коврижки?Китай тут сразу отпадает,ибо у него на своей территории куча всяких отслеживающих станций.Остается одна страна,которой очень хочется напугать весь мир до усрачки,вбухать в это кучу денег отобранных у пенсионеров и в конечном итоге,после проезда артиллерийского лафета по Тверской, все это забросить и забыть,как мы забываем все,что не попадя через три дня.
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 11:26
kail34: " в конечном итоге,после проезда артиллерийского лафета по Тверской, все это забросить и забыть,как мы забываем все,что не попадя через три дня. "
вот тут Вы не правы - всё более прослеживается курс на:
"Зачем существовать планете Земля, если на ней нет Владимира Владимировича Путина?"
так что, как египетский фараон, ЭТО самое постарается забрать с собой в могилку всё - как минимум - уничтожить РФ, население которой его, мягко говоря, не уважает
scimitar 30 декабря 2018 | 11:16
Деньги на ветер. Если мир решит прихлопнуть эту жирную крысу, она и так всё почувствует на собственной шкуре, без всяких датчиков.