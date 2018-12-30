С сегодняшнего дня в Москве ограничена продажа алкоголя

Его нельзя купить рядом с местами проведения массовых мероприятий, сообщает столичный Департамент региональной безопасности. Ограничения также распространяются на сок и газировку в стеклянной таре любого объема. Как сказал глава Департамента Владимир Черников, это профилактика травм и разных нарушений. Ограничения будут действовать по 8 января.