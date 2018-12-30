С сегодняшнего дня в Москве ограничена продажа алкоголя
Его нельзя купить рядом с местами проведения массовых мероприятий, сообщает столичный Департамент региональной безопасности. Ограничения также распространяются на сок и газировку в стеклянной таре любого объема. Как сказал глава Департамента Владимир Черников, это профилактика травм и разных нарушений. Ограничения будут действовать по 8 января.
Комментарии3
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lager23 30 декабря 2018 | 10:14
Они держат народ за кретинов, которые могут покалечиться, а сами стреляют себе в задницы, как Рогозин!
marineru 30 декабря 2018 | 10:21
А спички только по предъявлении справки от участкового.
sasass 30 декабря 2018 | 10:29
Наступают на грабли СССР - с этого начался развал нерушимого союза народов Советского Союза...))) и Царская Россия на сухом законе споткнулась...