В Сербии продолжаются антиправительственные протесты
Накануне в шествии в центре Белграда приняли участие несколько тысяч человек.
Главным образом лозунги манифестантов в Белграде касаются сербского лидера Александра Вучича. Люди, в частности, скандировали «Вучич – вор!». Активисты требовали обеспечить свободу СМИ и прекращения нападок на журналистов и оппозиционеров, отмечает агентство Reuters. Поводом для этих требований стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября, которое, как считают манифестанты, было вызвано высказываниями Вучича. Кроме того, они обвиняют сербского лидера в коррупции. Впрочем, сам Вучич отвергает все претензии, сказав лишь, что готов обсудить требования оппозиции. Акция протеста, прошедшая накануне, стала уже четвертой за последнее время. Следующая, по словам организаторов, должна пройти 6 января, а самая крупная назначена на 16 января – в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.
Reuters отмечает, что многотысячные акции протеста в Сербии достаточно редки с момента волнений 2000 года, приведших к отставке с поста президента страны Слободана Милошевича.
Комментарии2
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olegleon 30 декабря 2018 | 10:19
"несколько тысяч человек."
какая хорошая фраза! это и 2 тысячи, и 99 тысяч. и, судя по такой расплывчатой формулировке, манифестантов было явно не 99 тысяч
yralez 30 декабря 2018 | 10:26
В последней европейской стране-вассале РФ поняли ........путин-вор.