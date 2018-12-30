В Сербии продолжаются антиправительственные протесты

Накануне в шествии в центре Белграда приняли участие несколько тысяч человек.

Главным образом лозунги манифестантов в Белграде касаются сербского лидера Александра Вучича. Люди, в частности, скандировали «Вучич – вор!». Активисты требовали обеспечить свободу СМИ и прекращения нападок на журналистов и оппозиционеров, отмечает агентство Reuters. Поводом для этих требований стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября, которое, как считают манифестанты, было вызвано высказываниями Вучича. Кроме того, они обвиняют сербского лидера в коррупции. Впрочем, сам Вучич отвергает все претензии, сказав лишь, что готов обсудить требования оппозиции. Акция протеста, прошедшая накануне, стала уже четвертой за последнее время. Следующая, по словам организаторов, должна пройти 6 января, а самая крупная назначена на 16 января – в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.

Reuters отмечает, что многотысячные акции протеста в Сербии достаточно редки с момента волнений 2000 года, приведших к отставке с поста президента страны Слободана Милошевича.