Экс-сотрудник российской разведки, по некоторым данным, выступал посредником между Дерипаской и Манафортом

Экс-сотрудник российской разведки, по некоторым данным, выступал посредником между бизнесменом Олегом Дерипаской и экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Пол Манафорт сейчас проходит в том числе по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Бывший сотрудник разведывательных служб Виктор Бояркин был ключевым связующим звеном между высокопоставленным участником кампании Трампа и миллиардером Олегом Дерипаской, который сейчас находится под санкциями США. Это выяснил журнал «Тайм», проведя свое расследование связей бизнесмена с Полом Манафортом во время президентской гонки. Причем сам Бояркин подтвердил изданию, что выступал в роли посредника. По его словам, Манафорт «задолжал много денег» Дерипаске. По информации «Тайм», задачей Бояркина было взыскать этот долг. А Манафорт якобы в электронной переписке предлагал провести для Дерипаски «приватные брифинги» по поводу президентской гонки в США. Бояркин рассказал «Тайм», что к нему с вопросами обращались коллеги спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство Москвы в выборы, однако россиянин отказался с ними сотрудничать. Ранее в этом месяце Минфин США ввел в его отношении санкции.

Олег Дерипаска оказался в санкционном списке США из-за своих связей с российским президентом Владимиром Путиным. Отмечу также, что в Москве отрицают причастность к вмешательству в американские выборы