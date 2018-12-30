«Би-би-си» направила жалобу в МИД РФ из-за публикации в интернете личных данных журналистов русской службы
Телерадиокорпорация BBC направила жалобу в российский МИД из-за публикации в интернете личных данных журналистов русской службы. На Смоленской площади заявили, что никаких жалоб не получали.
Публикация персональных данных журналистов вызывает тревогу, заявил глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус. Подчеркнул: телерадиокорпорация и её московское бюро всегда соблюдали российские законы. Больше сорока имён и фамилий сотрудников русской службы, а также их фотографии оказались в среду на нескольких интернет-сайтах и соцсети В контакте. Журналисты BBC изучили опубликованные данные и сравнили с тем, что можно найти в открытом доступе. По данным корпорации часть опубликованной информации есть только у государственных органов. Как минимум у двух сотрудников использованы фотографии из загранпаспортов, в открытом доступе снимков нет, на это обращает внимание интернет-издание Проект. Российский МИД никакой жалобы от руководства BBC не получал, написала в фейсбуке представитель ведомства Мария Захарова. По её словам вчера поступил лишь запрос от корреспондента, на который МИД подтвердил отсутствие жалобы. Ещё раньше Захарова утверждала, что опубликованные данные якобы общедоступны и есть в соцсетях. Примечательно, что они появились вскоре после публикации британской Times списка из восьми журналистов бюро Sputnik в Эдинбурге. Их газета назвала «кремлёвскими марионетками».
Роскомнадзор на прошлой неделе начал проверку Русской службы «Би-би-си» и канала BBC World News на предмет соответствия их материалов российскому законодательству. Перед этим британский медиарегулятор Ofcom заявил, что нашёл нарушения в работе российского канала RT.
Комментарии7
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danko1 30 декабря 2018 | 10:11
В МИДе уже Новый год отмечают. Им не до жалоб.
После Нового года найдут и заявят, что ни в чем не виноваты.
olegleon 30 декабря 2018 | 10:12
"Публикация персональных данных журналистов вызывает тревогу"
это он заявил после публикации в Таймс? или он настолько честный и принципиальный, что на ту публикацию не отреагировал, а тут возбудился.
- двойные стандарты? нет, не слышал - заявил глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус.
viktorova 30 декабря 2018 | 10:26
olegleon: между «списком журналистов» и «личными данными» разницу понимаете? Какие двойные стандарты?
rash 30 декабря 2018 | 10:15
Было время, правда непродолжительное, к сожалению, МИД выглядело очень прилично, а теперь от него Сусловым завоняло.
gen_dim 30 декабря 2018 | 10:27
// На Смоленской площади заявили, что никаких жалоб не получали...
=== Так оне ж через твитер направили. Ну там воще тупые на смоленской площади -
в твитере не сидят...
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 10:27
МИД в очередной раз обделался.
agamasat 30 декабря 2018 | 10:31
Это не я, и шапка - не моя!) Я тебя узнаю уже по походке, лживый МИД.