«Би-би-си» направила жалобу в МИД РФ из-за публикации в интернете личных данных журналистов русской службы

Телерадиокорпорация BBC направила жалобу в российский МИД из-за публикации в интернете личных данных журналистов русской службы. На Смоленской площади заявили, что никаких жалоб не получали.

Публикация персональных данных журналистов вызывает тревогу, заявил глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус. Подчеркнул: телерадиокорпорация и её московское бюро всегда соблюдали российские законы. Больше сорока имён и фамилий сотрудников русской службы, а также их фотографии оказались в среду на нескольких интернет-сайтах и соцсети В контакте. Журналисты BBC изучили опубликованные данные и сравнили с тем, что можно найти в открытом доступе. По данным корпорации часть опубликованной информации есть только у государственных органов. Как минимум у двух сотрудников использованы фотографии из загранпаспортов, в открытом доступе снимков нет, на это обращает внимание интернет-издание Проект. Российский МИД никакой жалобы от руководства BBC не получал, написала в фейсбуке представитель ведомства Мария Захарова. По её словам вчера поступил лишь запрос от корреспондента, на который МИД подтвердил отсутствие жалобы. Ещё раньше Захарова утверждала, что опубликованные данные якобы общедоступны и есть в соцсетях. Примечательно, что они появились вскоре после публикации британской Times списка из восьми журналистов бюро Sputnik в Эдинбурге. Их газета назвала «кремлёвскими марионетками».

Роскомнадзор на прошлой неделе начал проверку Русской службы «Би-би-си» и канала BBC World News на предмет соответствия их материалов российскому законодательству. Перед этим британский медиарегулятор Ofcom заявил, что нашёл нарушения в работе российского канала RT.