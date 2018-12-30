Лукашенко послал Путину в качестве новогоднего подарка сало и четыре мешка картошки со своего подворья
Александр Лукашенко послал Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка сало и четыре мешка картошки со своего подворья. Как сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, российский лидер сам попросил такой подарок. В мешках, переданных Путину, несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления конкретных блюд: один для жарки, другой для драников, третий для пюре, а четвертый для запекания и отваривания, — пояснила представитель белорусского лидера.
Другим лидерам стран СНГ Лукашенко подарил эксклюзивные елочные шары ручной работы, сообщает белорусское агентство «БелТА».
Комментарии21
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oldpartizan 30 декабря 2018 | 09:43
нефть в обмен на продовольствие?
kottigr1 30 декабря 2018 | 09:51
oldpartizan: "Съешь, Володя, сначала сало, а уже потом и картошку скушать попробуй" (из неопубликованной сопроводительной записки)
vikwlad 30 декабря 2018 | 10:13
Мне вот одно непонятно. Почему этого пройдоху и мошенника называют уважительно "батькой"? Он ведь точно так же, как и Путин, фальсифицирует выборы, так же, как и Путин, подмял под себя все средства массовой информации, уничтожил оппозицию и т.п.
sir_sart 30 декабря 2018 | 10:22
vikwlad: Если бы он сделал хоть одно из перечисленного тобою, его бы не называли "батькой".
kremlefurer 30 декабря 2018 | 09:43
в мешках - откат наликом, а в сале бриллианты?
kottigr1 30 декабря 2018 | 09:43
БаЦка толсто намекает.. Послать москалю сало, это все равно как отослать тухлую рыбу или свиную голову мафиози..
Картохой лишь подчеркивает всю духовную и физическую нищету не рослого Нац Лидера..
Нарывается бульбаш на неприятности !
uhovostro 30 декабря 2018 | 09:45
Всего 4 мешка??? Хватит ли ему до весны-то дотянуть?..
tv_victim 30 декабря 2018 | 10:14
uhovostro: В ответ нужно отправить ведро нефти и баллончик газа для зажигалок! После чего перевести этого усатого хитрожопца на европейские цены! И пусть потом попытается продолжать свое экономическое чудо!
vova6_let 30 декабря 2018 | 09:53
Насколько я знаю, Лукашенко выращивает картофель сорта "королева Анна", сорт этот выведен в германии,3 года назад получил документы в России, высоко урожайный (но очень требовательный к удобрениям, выращиванию, поливу и пр., но очень вкусная картошка и в варке, и в жарке и пр.) Но вот сало откуда ?
kottigr1 30 декабря 2018 | 10:00
vova6_let: Путин, глядя на Лукашенко и королеву Великобритании решил тоже заняться огородничеством.. Быть в тренде.
Для этого он рядом с домом снес Россию и на её месте разбил небольшой палисадничек .. Весной посадит картоху.
uhovostro 30 декабря 2018 | 10:04
vova6_let: /Но вот сало откуда ?/
У Порошенко купил...
aleksandr39 30 декабря 2018 | 09:55
А у "великого вождя " нет огорода ,он только в хоккей играет по ночам .
neyexo 30 декабря 2018 | 09:55
//один для жарки, другой для драников, третий для пюре, а четвертый для запекания и отваривания//
свалят все в одну кучу, нам не до тонкостей
buzukin074 30 декабря 2018 | 09:59
Но мы все сразу догадались, какой подарочек наш президент выкатил ихнему :) Ни назвать, ни показать - разве што :) Лука сразу начал умасливать - картошечкой :) Ну для начала хоть так, а там, глядишь,,,
apolosha 30 декабря 2018 | 10:00
А Вовчик что подарил ?
uhovostro 30 декабря 2018 | 10:07
apolosha: Мужские духи. Название како-то странное, то ли "Новенький", то ли "Новичок"...
sm59 30 декабря 2018 | 10:07
В мешках, переданных Путину, несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления конкретных блюд: один для жарки, другой для драников, третий для пюре, а четвертый для запекания и отваривания...
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"Вкусовые пупырышки", и радости у них соответствующие.
Что с них взять...
lager23 30 декабря 2018 | 10:08
Оба недоумка тешат себя идиотскими подарками, и с успехом ведут свои страны к нищите..
agamasat 30 декабря 2018 | 10:15
Ну, теперь путен на НГ будет занят чисткой картошки и, дай бог, забудет вылезти на экран ТВ со своими адскими поздравлениями!)
aise 30 декабря 2018 | 10:28
Картофель с салом точно не санкционный из польши? )))
yralez 30 декабря 2018 | 10:30
Оброк барину.......вот только барин предпочитает жрать человечину.
Когда начнет .......беларусьнаш.