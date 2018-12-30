Лукашенко послал Путину в качестве новогоднего подарка сало и четыре мешка картошки со своего подворья

Александр Лукашенко послал Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка сало и четыре мешка картошки со своего подворья. Как сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, российский лидер сам попросил такой подарок. В мешках, переданных Путину, несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления конкретных блюд: один для жарки, другой для драников, третий для пюре, а четвертый для запекания и отваривания, — пояснила представитель белорусского лидера.

Другим лидерам стран СНГ Лукашенко подарил эксклюзивные елочные шары ручной работы, сообщает белорусское агентство «БелТА».