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09:32, 30 декабря 2018

Лукашенко послал Путину в качестве новогоднего подарка сало и четыре мешка картошки со своего подворья

Александр Лукашенко послал Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка сало и четыре мешка картошки со своего подворья. Как сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, российский лидер сам попросил такой подарок. В мешках, переданных Путину, несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления конкретных блюд: один для жарки, другой для драников, третий для пюре, а четвертый для запекания и отваривания, — пояснила представитель белорусского лидера.
Другим лидерам стран СНГ Лукашенко подарил эксклюзивные елочные шары ручной работы, сообщает белорусское агентство «БелТА».

Комментарии

21

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oldpartizan 30 декабря 2018 | 09:43

нефть в обмен на продовольствие?

kottigr1 30 декабря 2018 | 09:51

oldpartizan: "Съешь, Володя, сначала сало, а уже потом и картошку скушать попробуй" (из неопубликованной сопроводительной записки)

vikwlad 30 декабря 2018 | 10:13

Мне вот одно непонятно. Почему этого пройдоху и мошенника называют уважительно "батькой"? Он ведь точно так же, как и Путин, фальсифицирует выборы, так же, как и Путин, подмял под себя все средства массовой информации, уничтожил оппозицию и т.п.

sir_sart 30 декабря 2018 | 10:22

vikwlad: Если бы он сделал хоть одно из перечисленного тобою, его бы не называли "батькой".

kremlefurer 30 декабря 2018 | 09:43

в мешках - откат наликом, а в сале бриллианты?

kottigr1 30 декабря 2018 | 09:43

БаЦка толсто намекает.. Послать москалю сало, это все равно как отослать тухлую рыбу или свиную голову мафиози..
Картохой лишь подчеркивает всю духовную и физическую нищету не рослого Нац Лидера..
Нарывается бульбаш на неприятности !

uhovostro 30 декабря 2018 | 09:45

Всего 4 мешка??? Хватит ли ему до весны-то дотянуть?..

tv_victim 30 декабря 2018 | 10:14

uhovostro: В ответ нужно отправить ведро нефти и баллончик газа для зажигалок! После чего перевести этого усатого хитрожопца на европейские цены! И пусть потом попытается продолжать свое экономическое чудо!

vova6_let 30 декабря 2018 | 09:53

Насколько я знаю, Лукашенко выращивает картофель сорта "королева Анна", сорт этот выведен в германии,3 года назад получил документы в России, высоко урожайный (но очень требовательный к удобрениям, выращиванию, поливу и пр., но очень вкусная картошка и в варке, и в жарке и пр.) Но вот сало откуда ?

kottigr1 30 декабря 2018 | 10:00

vova6_let: Путин, глядя на Лукашенко и королеву Великобритании решил тоже заняться огородничеством.. Быть в тренде.
Для этого он рядом с домом снес Россию и на её месте разбил небольшой палисадничек .. Весной посадит картоху.

uhovostro 30 декабря 2018 | 10:04

vova6_let: /Но вот сало откуда ?/
У Порошенко купил...

aleksandr39 30 декабря 2018 | 09:55

А у "великого вождя " нет огорода ,он только в хоккей играет по ночам .

neyexo 30 декабря 2018 | 09:55

//один для жарки, другой для драников, третий для пюре, а четвертый для запекания и отваривания//
свалят все в одну кучу, нам не до тонкостей

buzukin074 30 декабря 2018 | 09:59

Но мы все сразу догадались, какой подарочек наш президент выкатил ихнему :) Ни назвать, ни показать - разве што :) Лука сразу начал умасливать - картошечкой :) Ну для начала хоть так, а там, глядишь,,,

apolosha 30 декабря 2018 | 10:00

А Вовчик что подарил ?

uhovostro 30 декабря 2018 | 10:07

apolosha: Мужские духи. Название како-то странное, то ли "Новенький", то ли "Новичок"...

sm59 30 декабря 2018 | 10:07

В мешках, переданных Путину, несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления конкретных блюд: один для жарки, другой для драников, третий для пюре, а четвертый для запекания и отваривания...
____________________________________________________
"Вкусовые пупырышки", и радости у них соответствующие.
Что с них взять...

lager23 30 декабря 2018 | 10:08

Оба недоумка тешат себя идиотскими подарками, и с успехом ведут свои страны к нищите..

agamasat 30 декабря 2018 | 10:15

Ну, теперь путен на НГ будет занят чисткой картошки и, дай бог, забудет вылезти на экран ТВ со своими адскими поздравлениями!)

aise 30 декабря 2018 | 10:28

Картофель с салом точно не санкционный из польши? )))

yralez 30 декабря 2018 | 10:30

Оброк барину.......вот только барин предпочитает жрать человечину.
Когда начнет .......беларусьнаш.

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