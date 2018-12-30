Многотысячный протестный марш прошел в минувшую субботу в столице Сербии Белграде
Это была акция против президента страны Александра Вучича, сообщает агентство Reuters. Демонстранты прошли по центру столицы, скандируя «Вучич – вор!». Это уже четвертое протестное шествие в Белграде за последние недели. Протестующие требуют свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционеров. Поводом для протестов стало избиение в конце ноября оппозиционного политика. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой он раскритиковал оппозиционера.
Сам президент все обвинения отвергает и говорит, что готов обсуждать требования оппозиции.
Комментарии11
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mavviomy 30 декабря 2018 | 09:42
Один из дружков Окурка?
sabotage_nik 30 декабря 2018 | 09:44
mavviomy: Где окурок там смута и смерть !
kottigr1 30 декабря 2018 | 09:53
sabotage_nik: Что не друг Путина, то обязательно вор.. Прямо проклятие какое-то..
viagor 30 декабря 2018 | 10:05
kottigr1: Поставь в пример Путину "честнейшего" Порошенко. Пусть Путин посмеётся, да и мы заодно)))
olegleon 30 декабря 2018 | 09:48
mavviomy: как хорошо что во Франции, например, вчера не было многотысячных демонстраций. или были, но Эхо сообщает только о меньшей, но в Сербии?
vilingrad 30 декабря 2018 | 09:58
olegleon: демонстрации- и в Сербии, и во Франции. И в Великобритании... айяяяй. Там, видимо, нет крепостных. Рабам свободы не нужны...
olegleon 30 декабря 2018 | 10:27
vilingrad: во Франции и Британии? и где же новости на Эхе про эти демонстрации? может быть Вы всё придумали про демонстрации в Британии и Франции? может Вы агент Кремля, который хочет опорочить политику Макрона и Мэй?
tag188 30 декабря 2018 | 10:09
olegleon: А ничего, что во всей Сербии население всего 7 млн. человек, а в Париже с пригородами 11 млн.?
olegleon 30 декабря 2018 | 10:25
tag188: т.е., судя по Вашей логике, в Китае или Индии манифестантов должно быть под миллион?
а может всё дело в том, насколько люди возмущены чем-то?
tag188 30 декабря 2018 | 09:47
Опять наш "великий геополитик" не на ту "лошадь" (Вучича) поставил...
aleksandr39 30 декабря 2018 | 09:53
Вучичу нужно было играть в хоккей на площади ,тогда народ его сразу полюбит .