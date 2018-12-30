Многотысячный протестный марш прошел в минувшую субботу в столице Сербии Белграде

Это была акция против президента страны Александра Вучича, сообщает агентство Reuters. Демонстранты прошли по центру столицы, скандируя «Вучич – вор!». Это уже четвертое протестное шествие в Белграде за последние недели. Протестующие требуют свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционеров. Поводом для протестов стало избиение в конце ноября оппозиционного политика. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой он раскритиковал оппозиционера.

Сам президент все обвинения отвергает и говорит, что готов обсуждать требования оппозиции.