В аэропорту Шереметьево устранили сбой в системе сортировки багажа

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиаузла. По данным источника агентства, сбой возник в программном обеспечении в системе сортировки багажа транзитных пассажиров, которые прибывают из-за границы и вылетают далее по России из нового терминала В. В результате несколько сотен сумок и чемоданов вылетели с большой задержкой либо не вылетели совсем.