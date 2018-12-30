После крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Погибли четыре человека. Расследование идет по статье о нарушении правил безопасности. Вертолет потерпел крушение сегодня утром после взлета. Погибли все, кто находился на борту. На земле пострадавших нет. По данным источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, вертолет «Робинсон» принадлежал владельцу местного торгово-развлекательного центра Сергею Рогову.