Би-би-си направила в МИД России жалобу после публикации списка своих российских сотрудников

Глава всемирной службы медиакорпорации Джейми Ангус сказал, что компания попросила российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. В то же время, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала на своей странице в Фейсбуке, что обращений от медиакорпорации не поступало.

Список сотрудников Би-би-си, работающих в России, появился в Интернете в минувшую среду. Перед этим в МИДе нашей страны говорили, что готовят ответ на публикацию данных сотрудников российского агентство «Спутник» британскими СМИ.