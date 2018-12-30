Би-би-си направила в МИД России жалобу после публикации списка своих российских сотрудников
Глава всемирной службы медиакорпорации Джейми Ангус сказал, что компания попросила российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. В то же время, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала на своей странице в Фейсбуке, что обращений от медиакорпорации не поступало.
Список сотрудников Би-би-си, работающих в России, появился в Интернете в минувшую среду. Перед этим в МИДе нашей страны говорили, что готовят ответ на публикацию данных сотрудников российского агентство «Спутник» британскими СМИ.
Комментарии6
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olegleon 30 декабря 2018 | 09:44
- а нам за что?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 30 декабря 2018 | 10:03
Агентов у СМИ быть не должно - демократия по законам цивилизации Запада
в действии.
doberman83 30 декабря 2018 | 09:50
Пособники нагличан почуяли петли на своих шеях?)))
olegleon 30 декабря 2018 | 09:53
doberman83: они так и не поняли, что это был идеально зеркальный ответ на аналогичную публикацию в Британии. почему то тогда они ни кому не жаловались на действия своих СМИ
tetriz 30 декабря 2018 | 09:51
В проблемах мудаков-политиков виноваты, конечно же - журналисты.
Кто ж ещё?...
ukrotomos 30 декабря 2018 | 09:56
Это публичные люди! И вообще страна должна знать своих Хероев!