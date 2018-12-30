Против Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть возбуждено еще одно административное дело
Против Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть возбуждено еще одно административное дело из-за их выступлений против строительства мусоросжигательного завода и полигона. Об этом «Эху Москвы» рассказал политик Дмитрий Гудков. Требование явиться в отдел полиции для дачи объяснений и составление протокола Геннадий Гудков получил по смс, — добавил Дмитрий. Он уверен, что ему пришло бы такое же сообщение, если бы его телефон не был выключен.
Комментарии4
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cromwel 30 декабря 2018 | 09:20
Семейку этих КГБэшников- приспособленцев давно на нары надо отправить. А то в Думе жопы пригрели и строят из себя либералов.
neyexo 30 декабря 2018 | 09:28
cromwel:
из думы выгнали, да и созыв тот давно ушел.
По части думы к ним может быть одна претензия - пройдя туда по мандату СР, они не придерживались ее программы. Это нечестно, Записался в СР - будь добр лизать Миронову и др.
epynda 30 декабря 2018 | 09:41
Непонятно, кто кого подставляет, сын отца или отец сына.......
И в том и другом случае это плохо... Если подставляет отец сына, то это может быть связано со старческим маразмом...
Если, подставляет сын отца, то это может быть связано с глупостью....
Некоторые молодые - "ветренные люди"....
maya11 30 декабря 2018 | 09:59
Спущено указание давить этих умных и честных людей. Кое-кому они очень мешают.