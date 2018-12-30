Против Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть возбуждено еще одно административное дело из-за их выступлений против строительства мусоросжигательного завода и полигона. Об этом «Эху Москвы» рассказал политик Дмитрий Гудков. Требование явиться в отдел полиции для дачи объяснений и составление протокола Геннадий Гудков получил по смс, — добавил Дмитрий. Он уверен, что ему пришло бы такое же сообщение, если бы его телефон не был выключен.