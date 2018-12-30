Абрамов: Падение рубля обусловлено в том числе большим градусом пессимизма в потоке финансовых новостей
Падение рубля обусловлено несколькими причинами, в том числе большим градусом пессимизма в потоке финансовых новостей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель лаборатории Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.
Повлиять на эту тенденцию может какой-то импульс от Центрального банка или Минфина, но пока они бездействуют, — добавил Александр Абрамов.
Комментарии10
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neyexo 30 декабря 2018 | 09:25
Значит, надо наказать редакторов финансовых новостей.
Провести выемку, что ли, арсенал большой
И завтра курс станет оптимистичнее
heklya 30 декабря 2018 | 09:26
Всё хорошо, прекрасная маркиза ! Всё хорошо, всё хорошо !!
sabotage_nik 30 декабря 2018 | 09:26
Несменяемость власти и надоеыший главчлен навевает скуку и дипрессию на население !
vova6_let 30 декабря 2018 | 09:28
"Повлиять на эту тенденцию может какой-то импульс от Центрального банка или Минфина, но пока они бездействуют," Для возрождения экономики обязательна минимальная ставка цб, менее 1%, но у путина есть своя "духовная скрепка"-содрать с людей как можно больше денег и взорвать на фиг эту планету (начать ядерную войну)., где везде одни враги (а то, что эти враги его избрали, то это не в счет-притворяются !) У человека реально куча психических болезней.
sabotage_nik 30 декабря 2018 | 09:37
vova6_let: Это не поможет !Только смена путина и его проворовавшийся не эффективной команды даст импульс на возраждение страны !Народ устал от этой напичканной ботаксом физианомии !
vova6_let 30 декабря 2018 | 10:07
sabotage_nik: Власть уже меняется: приказы путина уже не исполняют в точности , а так, как захочется мелкому начальству."каждый суслик-агроном ".
ansata 30 декабря 2018 | 10:00
vova6_let: Это не куча психических болезней. Это просто страх.
justlooking 30 декабря 2018 | 09:31
Хоть что-то российского производства мне назовите, что вы купили бы, даже если б у вас были деньги либо возможность купить импортный аналог.
consts 30 декабря 2018 | 09:47
Значит, надо, чтоб каждый час по всем телевизорам страны Президент говорил, что все будет хорошо.
ed10075 30 декабря 2018 | 10:14
А может кое-кому, за красной кирпичной стеной, просто прекратить воровать, распиливать, откатывать и тырить из государственного бюджета?