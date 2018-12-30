Абрамов: Падение рубля обусловлено в том числе большим градусом пессимизма в потоке финансовых новостей

Падение рубля обусловлено несколькими причинами, в том числе большим градусом пессимизма в потоке финансовых новостей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель лаборатории Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.

Повлиять на эту тенденцию может какой-то импульс от Центрального банка или Минфина, но пока они бездействуют, — добавил Александр Абрамов.