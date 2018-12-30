В МИДе заявили, что не получали жалоб от «Би-би-си» на публикацию личных данных сотрудников

Это сообщила ночью в «Фейсбуке» официальный представитель ведомства Мария Захарова. Накануне поздно вечером британская телерадиовещательная корпорация на своем сайте сообщила, что обратилась в МИД с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках, которые на днях появились в интернете после того, как британская «Таймс» опубликовала список сотрудников бюро российского агентства Sputnik в Эдинбурге.