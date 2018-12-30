Переговоры президентов России и Белоруссии заняли накануне 3,5 часа
О достигнутых договоренностях не сообщили. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились второй раз на этой неделе. Они обсуждали цены на газ и налоговый маневр, из-за которого российская нефть для Белоруссии подорожает. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала в телеэфире, что Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки. Был ли ответный подарок, не уточняется. Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади.
Переговоры президентов России и Белоруссии не приведут к окончательному решению всех экономических вопросов между странами. Такое мнение высказал «Эху Москвы» политолог Аркадий Дубнов. Ситуация может определить судьбу самого Александра Лукашенко. Он должен выбирать между полной независимостью своей страны и процветанием граждан, отметил Аркадий Дубнов.
Комментарии17
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sergirusso 30 декабря 2018 | 09:10
Что может быть хуже смерти? Долгая, мучительная и позорная смерть.
cromwel 30 декабря 2018 | 09:16
Ну какие там могут быть результаты. Видно Вова послал этого халявщика куда подальше. Лука обиделся и даже в хокей не пошел играть.
za_stalina 30 декабря 2018 | 09:16
Ему предлагали Союзное Государство он нос воротит. Но сейчас русофобию продавать невыгодно, слишком большое предложение. Вся прибалтика скопом + украина.
blahovdav 30 декабря 2018 | 09:35
za_stalina: Русофобию продавать?? Путлеровская тварь мне не ответит, почему мой дедушка был германофобом в 41?? Если ты вонючий, грязный, подлый убийца и агрессор, при этом гордо себя величаешь русским, то почему я не должен быть русофобом?? Не путай , свинопут, ненависть к плешивой крысе с его адептами, с русофобией...
mavviomy 30 декабря 2018 | 09:51
blahovdav: za_stalina: с мокшанцев такие же русские как с оленеводов горцы.
vova6_let 30 декабря 2018 | 09:19
Какие договоренности могут быть у диктаторов ? Оба-"недоговорных" человека. Чем закончилась "договоренность" между сталиным и гитлером- мы помним-войной., 2-й мировой, причем каждый из диктаторов постарался наеб-ть другого.
arye_11 30 декабря 2018 | 09:23
Вместо того, чтобы идти к новому, развивать свою страну, Лука четверть века занимался самой пропащей деятельностью - бережно сохранял и консервировал все, что осталось от Совка.
Итог его "неусыпной работы" - или экономический(а значит и всеобщий) крах Беларуси или под кремлевский сапог, в выморочное "Союзное государство".
"Его пример другим наука..."(с)
justlooking 30 декабря 2018 | 09:28
Нефть дешевеет, санкции давят. А сможет ли Россия и дальше обеспечивать "процветание" беларуских граждан? Говорят, около 20 процентов ВВП Беларуси создаётся на российских деньгах.
tetriz 30 декабря 2018 | 09:30
justlooking: не 20, а все 60%.
Изучайте документы, а не слушайте, что говорят бабки на лавочках.
mavviomy 30 декабря 2018 | 10:00
justlooking: говорят что гусей доят...
gregor 30 декабря 2018 | 09:33
Путин предложил Лукашенко сдаться и ...... тонуть в невежество ,вместе .
osal 30 декабря 2018 | 09:34
Скоро наш телевизор придумает белорусам новое название, бульбофашисты или жидобульбаши.
bonhoeffer 30 декабря 2018 | 09:35
Не быть Путину президентом союзного государства, даже за большие деньги, отобранные у россиян. Батьку не купишь!
consts 30 декабря 2018 | 09:43
Путину и всего лишь 4 мешка картошки?! Да это ЯВНОЕ неуважение нашей власти!
Хотя...может, сала много.
bonhoeffer 30 декабря 2018 | 09:55
consts:
Путину впору не картошку с салом дарить, а мешки с сухарями.
piter_ug 30 декабря 2018 | 09:43
Нет, видимо придётся выбирать между обеспеченностью грызунов бюджета и свободой Беларуси.
shtirlitz77 30 декабря 2018 | 10:25
"...Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади..."
Потому что понимает, что должен играть с ним в поддавки.
А два поражения за один вечер многовато.
Хорошо, что у него ПОКА была возможность отказаться, в отличие от "настоящих мужчин".