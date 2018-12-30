ГИБДД изменит правила выдачи автомобильных номеров
Водитель сможет получить номер только того региона, где зарегистрирован сам. Новое правило вступит в силу с 4 августа, следует из проекта постановления МВД. Как поясняет газета «Коммерсант», такой порядок действовал в России вплоть до 2013 года, но затем был отменен и сотрудникам ГИБДД стало сложно отличать машины местных жителей от автомобилей из других регионов, чем пользуются преступники.
Комментарии3
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sin55 30 декабря 2018 | 08:37
номера регионов нужны гаишникам чтобы вычислять иногородних для последующих коррупционных действий
leda53 30 декабря 2018 | 08:39
sin55: Именно так.
vladimir1967 30 декабря 2018 | 08:41
Можно подумать преступники ездят на преступления на автомобилях зарегистрированных на их имя. Просто свободная регистрация снизила кормовую базу гаишников.