ГИБДД изменит правила выдачи автомобильных номеров

Водитель сможет получить номер только того региона, где зарегистрирован сам. Новое правило вступит в силу с 4 августа, следует из проекта постановления МВД. Как поясняет газета «Коммерсант», такой порядок действовал в России вплоть до 2013 года, но затем был отменен и сотрудникам ГИБДД стало сложно отличать машины местных жителей от автомобилей из других регионов, чем пользуются преступники.