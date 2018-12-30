Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту выросла на 3 миллиарда рублей
Теперь она составит почти до 20 миллиардов. Это следует из опубликованного распоряжения правительства. Как передает РБК, единственным исполнителем работ назначена компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. С чем связано увеличение стоимости, официально не указано. В ноябре при прокладке железной дороги к Крымскому мосту строители обнаружили древнее поселение, которое решили обойти, напоминает РБК.
Комментарии3
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archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 08:43
" единственным исполнителем работ назначена компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. С чем связано увеличение стоимости, официально не указано. "
увеличение стоимости связано с тем, что бр.Ротенбергам с сыном бр.Ротенбергов очень не хватает бюджетных денег - они все очень страдают, находясь на грани нищеты
vla7815 30 декабря 2018 | 08:44
//// С чем связано увеличение стоимости, официально не указано. /////
Зачем указывать, если и так всем понятно.
gregor 30 декабря 2018 | 08:58
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту выросла на 3 миллиарда рублей
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Это только начало роста строительства .
К концу стоимость вырастет на столько , что в той же Америке за эту сумму ,построили бы 16 таких объектов ,если не 20 .
Но Путин не был бы Путиным и 86 % одобрямсов ,не были бы одобрямсами , если бы в России не воровали такими масштабами .
Но 86 % одобрямсов не догадываются ,что именно их и обворовывают .
Но для того ,что бы это понимать , нужно то , чем понимать .