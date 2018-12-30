Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту выросла на 3 миллиарда рублей

Теперь она составит почти до 20 миллиардов. Это следует из опубликованного распоряжения правительства. Как передает РБК, единственным исполнителем работ назначена компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. С чем связано увеличение стоимости, официально не указано. В ноябре при прокладке железной дороги к Крымскому мосту строители обнаружили древнее поселение, которое решили обойти, напоминает РБК.