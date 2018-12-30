«Би-би-си» просит власти России расследовать утечку личных данных своих сотрудников в Москве
Британская телерадиокорпорация обеспокоена их безопасностью. В официальной жалобе говорится, что некоторые опубликованные в интернете сведения были только у госорганов. Как сообщается на сайте «Би-би-си», в МИДе заявили, что причиной утечек мог стать взлом хакерами сайта российского посольства в Лондоне. Однако ночью официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила в «Фейсбуке», что никаких жалоб от «Би-би-си» не поступило. На днях британская газета Times опубликовала список сотрудников бюро российского агентства Sputnik в Эдинбурге. После этого на нескольких сайтах появилась информация о 44 сотрудниках русской службы «Би-би-си».
Комментарии2
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arc1000i 30 декабря 2018 | 08:40
"А нас-то за шо?!"
gregor 30 декабря 2018 | 08:52
Ну раз Захарова сказала ,что никаких жалоб не поступало ........, то уж точно так и есть . Кто же не верит Захаровой ,которая от имени МИДа ? Это же сгусток правды . Точно такой же ,как и Песков от имени Кремля .
Вот смотрю в глаза ..и ....сразу "верю" .