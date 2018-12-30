«Би-би-си» просит власти России расследовать утечку личных данных своих сотрудников в Москве

Британская телерадиокорпорация обеспокоена их безопасностью. В официальной жалобе говорится, что некоторые опубликованные в интернете сведения были только у госорганов. Как сообщается на сайте «Би-би-си», в МИДе заявили, что причиной утечек мог стать взлом хакерами сайта российского посольства в Лондоне. Однако ночью официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила в «Фейсбуке», что никаких жалоб от «Би-би-си» не поступило. На днях британская газета Times опубликовала список сотрудников бюро российского агентства Sputnik в Эдинбурге. После этого на нескольких сайтах появилась информация о 44 сотрудниках русской службы «Би-би-си».