Первая группа американских военных покинула Сирию

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники. О выводе войск из Сирии ранее в декабре объявил президент США Дональд Трамп. После этого министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. По сведениям агентства «Рейтер», военные США могут оставить технику и оружие отрядам курдов, но решение пока не принято.