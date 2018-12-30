Первая группа американских военных покинула Сирию
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники. О выводе войск из Сирии ранее в декабре объявил президент США Дональд Трамп. После этого министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. По сведениям агентства «Рейтер», военные США могут оставить технику и оружие отрядам курдов, но решение пока не принято.
Комментарии2
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orlov_a_v 30 декабря 2018 | 08:19
Бегут оккупанты)))
alehan22747 30 декабря 2018 | 08:26
на поверхности, кажется что Америке глупо ссориться с Турцией и СА ради призрачного грсударства курдов. Так что вроде как Трамп и прав, слив последних, ради военных контрактов и дальнейшего сотрудничества и с Турцией и с СА. А также ради того, чтобы 5-й флот по прежнему доминировал в красном море и мог отпендюрить весь ближний восток вплоть до ирана и южных границ россии если надо....с другой стороны, курды несли основную тяжесть войны с ИГИЛ и вообщем-то в союзе с американской коалицией, уничтожили ИГИЛ. А вот теперь Трамп их слил.... слив союзника, пусть даже и диких племен, всегда дурно пахнет. Маттьюз то и ушёл потому, что обещал курсам одно, а вышло совсем другое. Что же касается афгана, то США отпендюрили аль-каиду и талибов и больше там делать нечего. Правильно что уходим ...Пусть теперь путинская раша сама защищает свои южные границы от исламских радикалов и возвращающихся обратно талибов.