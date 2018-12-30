Дело о незаконной охоте на медведя, фигурантом которого может стать губернатор Иркутской области, расследует МВД

Уголовное дело о незаконной охоте на медведя, фигурантом которого может стать губернатор Иркутской области Сергей Левченко, расследуют подразделения МВД. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра федерального министерства Андрей Сонин. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.