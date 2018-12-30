Дело о незаконной охоте на медведя, фигурантом которого может стать губернатор Иркутской области, расследует МВД
Уголовное дело о незаконной охоте на медведя, фигурантом которого может стать губернатор Иркутской области Сергей Левченко, расследуют подразделения МВД. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра федерального министерства Андрей Сонин. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Комментарии3
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rash 30 декабря 2018 | 08:20
Сколько было сообщений о противозаконной охоте моральных уродов-чиновников, и ни одного результата.
doomandgloom 30 декабря 2018 | 08:26
Результат - ноль,нуль,зеро!
tetriz 30 декабря 2018 | 08:27
Лучше бы в Кремль пришёл и спящему карлику - прямо в башку!
Вот тогда - был бы Мужчина.
И ещё контрольный - в задницу. Потому, что мозг у него именно там.
А в 21-м веке в беззащитного спящего медведя стрелять - это надо либо с голоду умирать, либо быть конченным рафинированным подонком!