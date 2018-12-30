Тверской суд Москвы отклонил иск Сергея Удальцова к президенту Владимиру Путину
Координатор «Левого фронта» требовал взыскать с главы государства и премьер-министра один миллион рублей в качестве компенсации за повышение пенсионного возраста. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Удальцов. Сергей Удальцов добавил, что не согласен с решением суда, будет подавать апелляцию и готовит новый иск в Конституционный суд.
Комментарии2
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j_partizan 30 декабря 2018 | 08:14
Удальцов - народный политик!
gregor 30 декабря 2018 | 09:01
Тверской суд Москвы отклонил иск Сергея Удальцова к президенту Владимиру Путину
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В конституции России ,на которой неоднократно клялся некто Путин ,который Володя , так и записано ;-" Никаких исков против Путина ,никакие суды в России ,не имеют права возбуждать " . Клянусь , поклялся Путин на Библии .