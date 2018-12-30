Россия вводит запрет на ввоз ряда товаров с Украины
По предварительно оценке Минэкономразвития, объем импорта этих товаров за 2018 год составит около полумиллиарда долларов. Таким образом Кремль пытается давить на украинский бизнес перед готовящимися выборами, — поделился с «Эхом Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Россия уходит от чисто политического влияния на украинские выборы и пытается воздействовать экономическими методами, — добавил Вадим Карасев.
Комментарии8
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zibex 30 декабря 2018 | 08:05
Русские спят и видят как задушить Украину. Добрый народ, скрепный.
liquidsky__ 30 декабря 2018 | 08:13
zibex: Давно пора запретить весь товарооборот, ввести визы, выкинуть всех укрогастеров, применить бессрочный карантин всем приезжим, оставить минимальную прокачку газа до окончания СП2, а там- асталависта, бэйби. И обязательно поддержать территориальные претензии Венгрии и Польши к хохлам.
bobiksdoh 30 декабря 2018 | 08:58
liquidsky__: Вот бы твои слова да Путену в уши, а то прилип к этой Украине, как банный лист к жопе. Единственная проблема - что будете смотреть по зомбоящику и чем будете пугать верноподданых?
andreyoo 30 декабря 2018 | 08:19
zibex: А где вы видели, чтоб в 1942 году...
zibex 30 декабря 2018 | 08:26
andreyoo: хорошо что напомнили - в 1931-33 гг русские очень удачный голодомор устроили украинцам
archibald_dandy_esquire 30 декабря 2018 | 08:40
zibex:
РФ запрещает импорт продуктов из Украины, но негодуЭ по поводу прекращения снабжения Крыма украинской вражеской водой
путинам надо бы либо трусы надеть, либо крестик снять
rash 30 декабря 2018 | 08:13
Готовимся поблагодарить Кремль за дополнительный рост цен.
ramun 30 декабря 2018 | 08:19
Зерно не пропадет,а украинцы проголосуют как того хочет москаль.