Россия вводит запрет на ввоз ряда товаров с Украины

По предварительно оценке Минэкономразвития, объем импорта этих товаров за 2018 год составит около полумиллиарда долларов. Таким образом Кремль пытается давить на украинский бизнес перед готовящимися выборами, — поделился с «Эхом Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Россия уходит от чисто политического влияния на украинские выборы и пытается воздействовать экономическими методами, — добавил Вадим Карасев.