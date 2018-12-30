Восемь машин и мотороллер сгорели в столице Франции у здания газеты «Паризьен»
Пожар был такой силы, что было временно прервано движение по проходящей рядом открытой линии метро, передает «Франс Пресс». По предварительным данным, пострадавших нет. Поджог ли это, пока не установлено. Ранее протестующие из числа «желтых жилетов» провели митинги у зданий телеканала Бэ-эф-эм, медиахолдингов «Франс телевизьон» и «Радио франс».
Комментарии1
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hrzn877 30 декабря 2018 | 07:52
8 машин и мотороллер сгорели, но не установлено, поджог ли это. Судя по сомнениям, налицо явление самовозгорания, неоднократно описанное в мировой литературе. Возможно, это проделки людей-мутантов, усилием воли повышающих температуру окружающей среды. Но скорее всего вина лежит на изменении климата, вызывающем невероятную жару в отдельных точках планеты, и т.к. эти несколько машин были запаркованы именно в этих точках, то они попросту сгорели. Вот ведь как бывает на свете...