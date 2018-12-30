Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении работы
Гражданская ответственность компании застрахована на сумму 10 миллионов рублей. Размер выплат пострадавшим туристам пока не назван. Компания работала с 2006 году и предлагала поездки по России, а также туры в страны Европы, Израиль, Аргентину и Бразилию. За последние полгода из реестра туроператоров были исключены «Жемчужная река» и «Натали турс».
Комментарии2
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a_111111 30 декабря 2018 | 07:47
А народ продолжает нести свои денежки туроператорам....
ramun 30 декабря 2018 | 08:22
А что такое?Все по мостику в Крым поперли загорать или денег на еду не хватает?