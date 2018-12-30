Круг подозреваемых в убийстве Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч человек до нескольких сотен
Это сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В интервью «Пятому каналу» он отметил, что дело сложное — даже сотрудники ФБР ничем не смогли помочь. Российский журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва машины.
Комментарии1
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udavvi_naebabchenku 30 декабря 2018 | 07:51
Зато убийство ходоровских журнашлюх в ЦАР СБУ "раскрыло" за пару месяцев. Славаусраинегероямсала!!!!