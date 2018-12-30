В Бурятии разбился вертолет, погибли четыре человек
В Бурятии разбился вертолет, погибли четыре человека. Об этом сообщают источники информагентств. Частный вертолет упал при посадке в пригороде Улан-Удэ. Выжить никому не удалось.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В Бурятии разбился вертолет, погибли четыре человека. Об этом сообщают источники информагентств. Частный вертолет упал при посадке в пригороде Улан-Удэ. Выжить никому не удалось.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mas_mas 30 декабря 2018 | 08:53
Кровавое предновогодье страны, вставшей с колен.