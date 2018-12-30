Переговоры президентов России и Белоруссии заняли накануне 3,5 часа

О достигнутых договоренностях не сообщили. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились второй раз на этой неделе. Они обсуждали цены на газ и налоговый маневр, из-за которого российская нефть для Белоруссии подорожает.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала в телеэфире, что Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки. Был ли ответный подарок, не уточняется. Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади.