Переговоры президентов России и Белоруссии заняли накануне 3,5 часа
О достигнутых договоренностях не сообщили. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились второй раз на этой неделе. Они обсуждали цены на газ и налоговый маневр, из-за которого российская нефть для Белоруссии подорожает.
Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала в телеэфире, что Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки. Был ли ответный подарок, не уточняется. Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansh 30 декабря 2018 | 07:58
Альфонсу урезают содержание?
sandro_007_ 30 декабря 2018 | 08:19
ansh:
Четыре мешка картошки с личного огорода батьки и домашнее сало в подарок. Неплохой итог.
sarov 30 декабря 2018 | 08:22
sandro_007_: Чума на оба их дома, но в этой ситуации Лукашенко выглядит адекватнее!
sandro_007_ 30 декабря 2018 | 08:22
sarov:
Чуточку добрее.
vezdehod1 30 декабря 2018 | 08:48
sandro_007_:
Владимир Владимирович тратит много сил на "заботу" о своём народе и белорусское сало и Четыре мешка бульбы, это хороший подарок к Новогоднему столу.